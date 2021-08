Gustavo Alfaro sobre las críticas de Christian Noboa: "Este tipo de cosas no le sirven a la selección"

El entrenador de la selección nacional, Gustavo Alfaro, respondió a las críticas de Christian Noboa, la mañana de este miércoles 11 de agosto de 2021.

El jugador, de 36 años, se mostró molesto por el poco espacio que tuvo en la Copa América, a pesar de que es titular en su club. Dijo, entre otras cosas, que deben jugar quienes tienen continuidad en sus equipos y que él prefería quedarse en casa, en lugar de viajar 15 horas y no jugar.

"Cada jugador tiene derecho a expresar su verdad. El fútbol es opinable porque no hay verdades absolutas para conseguir las cosas. Christian Noboa es un jugador grande, no le voy a decir lo que tiene que decir o no, pero me hubiese gustado que lo diga en el ámbito que tenía que decirlo. Yo tengo casi mil partidos dirigidos, 30 años de profesión y siempre a mis planteles les di la oportunidad de expresarse. Pasó también en la selección. Esas cosas hacia adentro hubiesen enriquecido el debate. Y eso me lo han dicho hasta jugadores. Lamentablemente este tipo de cosas a la selección no le sirve", dijo Alfaro en una mesa redonda con representantes de medios de comunicación.

Y Alfaro insistió en que debe existir frontalidad, pero en el sitio correcto. "Si me dicen que estoy equivocado mirándome a los ojos, lo valoro mucho. Me gusta hablar las cosas cara a cara. Yo he hablado con todos los jugadores porque hay un ámbito para disentir. Yo siento que me pusieron arriba de un ring innecesariamente y no estoy dispuesto a pelear. No me interesa".

De paso, Alfaro insistió en que las puertas siguen abiertas para Noboa, pero que a ningún jugador le puede asegurar la titularidad. "Él se condicionó las convocatorias al decir que para no jugar prefiere quedarse en casa. Yo no cierro las puertas a nadie", agregó.

Y aclaró que para él la continuidad en los clubes no es el único ítem que refiere en el momento de convocar. Dijo que observa muchas cosas más para definir a quienes pueden rendir dependiendo del tipo de partido. "Es importante que jueguen en sus clubes, pero no lo es todo. El diagnóstico en el fútbol es muy variado. Nosotros damos por verdades adquiridas que las cosas son así, pero el fútbol no es matemática. Intervienen las voluntades humanas y por eso es variable y cambiable".

Además, habló de la voluntad de los jugadores para seguir o renunciar a la selección. "Si no quieren venir me lo dicen y se respeta. No hay un contrato, hay un vínculo de emociones y sentimientos. Por suerte me ha tocado un grupo nuevo de jugadores que tienen un sentimiento muy sublime. Pero ellos saben que nadie les asegura un puesto", inició.

FORMANDO EL GRUPO

Alfaro explicó que el trabajo de las selecciones tiene desventajas. "Después de Copa América, recién los veré de nuevo en agosto, en la citación nueva. Ecuador no tiene un plantel. Estamos en el proceso para conformarlo. Para ello necesitamos un núcleo base y eso es lo que estamos buscando, pero eso no garantiza que el jugador se sienta parte o indiscutido, más allá de que hay jugadores que uno siempre quiere tener", agregó.

Y puso un ejemplo. Dijo que Jhegson Méndez está en recuperación y es muy difícil que esté en los partidos de septiembre, pero de todas maneras lo quiere cerca porque es importante para el grupo. E insistió. "pero eso no le da a ningún jugador el derecho de sentirse indiscutido.

ELIMINATORIAS

Entre septiembre y octubre se jugarán seis fechas, para tratar de recuperar el tiempo. A Gustavo Alfaro no le gusta. "Lo de septiembre y octubre no será bueno. La triple competencia con viajes, complejidad de viajar en Latinoamérica. Más allá de que hay que hacerlo, no es el ideal", indicó.