La temporada 2021 terminó para Guayaquil Sport, pero en la parte futbolística, en lo administrativo y dirigencial, el equipo porteño no descansa en la planificación de los próximos objetivos en los que planea involucrar, aún más que en esta temporada, a sus jugadores con la parte académica e incluir, a los estudiantes de la universidad que representan, a ser parte o a apoyar al club.

Alfredo Aguilar, el presidente de Guayaquil Sport, pasó de ver los toros de lejos a agarrarlo de los cuernos, situación que lo llevó concretar algo impensado: un ascenso a primera categoría en su primer año al mando del equipo.

Cumplido el objetivo, algo muy complicado dicho sea de paso, en la Serie B empezaron a soñar en grande y no solo a nivel deportivo sino institucional y académico. El primer paso fue identificar al equipo con la mascota de la universidad Vicente Rocafuerte Laica: el búho.

“El búho es la mascota de la universidad. Cuando mi abuelo la funda, ya hace 55 años, propuso la idea porque fue pionera en el horario nocturna. Casa dentro se conocía la historia, pero cuando llegué al proyecto y estábamos en segunda categoría, se lo propuse a mi hermano, al principio no le gustaba el cambio, le parecía algo radical, pero al final terminó quedándose”, explicó.

Los Búhos es el logo insigne del club, de hecho actualizaron el escudo y renovaron eslogan y demás detalles de marketing en el club. Pero algo que ha fomentado y pretende fomentar aún más para esta temporada, es la amalgama entre la universidad y Guayaquil Sport.

“A mi me gusta ganar siempre y, sobre todo, crecer. Los Búhos es un proyecto que tiene que dar pasos hacia adelante y uno de ellos es junto a la comunidad universitaria. Que interactúe con el club, que si no puede ser un búho en la cancha, sí en la parte de comunicación, gestión, leyes y para darle un aporte profesional al equipo. Queremos unir más a la universidad con el equipo. En 2022 vuelve la fanaticada al estadio y queremos el respaldo de los estudiantes. Que ellos sientan que hay un beneficio por seguirnos, sean comerciales o internos, pero que se tenga ese sentido de pertenencia de que es el club de nuestra universidad. No pretendemos que dejen de ser hinchas de otros equipos”, cuenta Aguilar.

Otro paso diferenciador de este equipo, y quizás el más importante, es que el presidente también ha dejado abierta la posibilidad de que los futbolistas obtengan becas con la universidad Laica y, de hecho, tres chicos en la reserva la han aprovechado.

Guayaquil Sport ascendió a la Serie B al final del 2020. Quieren llegar a Serie A en 2023. Cortesía

Sander Mazamba es una de las figuras en el equipo principal y reconoce que la oportunidad de crecer académicamente y jugar, al mismo tiempo, es algo que tiene pendiente ejecutar.

“Nos han ofrecido becas para estudiar en la universidad y hay chicos que lo aprovechan. Yo personalmente, estuve estudiando tres semestres de administración de empresas en otra universidad, pero en el último año me he dedicado plenamente al deporte. En mis objetivos personales está tomar esa oportunidad y poder graduarme”, explica el defensor de los Búhos.

Mazamba revela que Aguilar “nos ha propuesto estudiar y que las puertas están abiertas para los jugadores que son jóvenes y lo requieran”, pero también aplaude que “asimismo le da espacio a los universitarios, a quienes les interesa el deporte, para que puedan acompañarnos en nuestro camino desde otro lugar”.

En un país donde se requiere que se fomenté aún más la educación para futbolistas profesionales, los Búhos de Guayaquil Sport saltan de lo cotidiano y muestra esa luz de esperanza para quienes no la tuvieron en el pasado.

Anhelan llegar a la Serie A en 2023

Alfredo Aguilar, presidente de Guayaquil Sport, le contó a EXPRESO que cuando termine su período en la temporada 2023, sea que continúe o se vaya del club, espera situar a la institución en la serie de privilegio en el fútbol ecuatoriano.

“Queremos armar un equipo que busque ese ascenso que nos permita crecer en lo económico y que pueda potenciar la parte institucional. Cuando lleguemos a la A queremos competir de manera tranquila, buscando un octavo o noveno puesto. El ascenso en nuestro plan es hasta el 2023, que termina mi período, por lo que estamos en la hoja de ruta”, explicó Aguilar.

Pensando en el 2022, Aguilar develó que todavía no tiene definida la continuidad del entrenador actual, Rubén Darío Insúa, quien llegó a mitad de año para salvar al equipo del descenso y lo logró. El Poeta llegó a reemplazar al chileno Nelson Tapia.

“Estamos bastante contentos con la mano de Rubén Darío (Insúa) porque nos ayudó en una problemática y logró evitar que descendamos, fue una momento complejo en el que estábamos, pero hay que ser responsables con la parte económica”, agrega Aguilar.

Se espera que hasta diciembre se conozca el futuro del banquillo en Guayaquil Sport. Lo cierto es que los Búhos son el único equipo representante de la ciudad en la Serie B, luego del descenso a segunda categoría de Atlético Porteño.