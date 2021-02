Gabriel Cortez: "No quiero desperdiciar mi oportunidad en Barcelona"

Barcelona le ha dado a Gabriel Cortez una oportunidad para que deje atrás las indisciplinas y vuelva a ser ese jugador de proyección que se inició en Independiente del Valle y que lo llevaron a jugar en México y Brasil.

El 'Loco', como se conoce al volante, en una rueda de prensa efectuada este 24 de febrero, se mostró satisfecho por el debut oficial que tuvo en el Ídolo, en el arranque de la LigaPro 2021, que se dio ante el Manta y aseguró que no desea "desperdiciar" la oportunidad que tiene.

"Uno evoluciona con el tiempo, no quiero desperdiciar la oportunidad que me están dando, hay gente que no confiaba en mí, pero hay muchos que sí y quiero seguir así, para no defraudarlos, que sepan que el 'loco' hará las cosas bien", indicó Cortez.

🎙️ Gabriel Cortez

💬 "Soy barcelonista y desde chico soñé estar aquí, le pido a la hinchada que confíe en mí, que daré todo por la camiseta, quiero ser campeón con Barcelona"

🔴 https://t.co/JD7cuLmBYH pic.twitter.com/hKnxLueYwT — BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) February 24, 2021

El volante esmeraldeño acotó que el recibimiento que ha tenido por parte de Fabián Bustos y del resto de sus compañeros le han ayudado a acoplarse rápido en el Ídolo.

"Tengo la confianza de los muchachos y de profesor Bustos y por eso vengo haciendo las cosas bien. La decisión de quién es el titular la toma el profesor, si me toca esperar en el banco estaré listo para hacer las cosas bien".

En cuanto a sus objetivos, Cortez destacó que desea llegar lejos esta temporada con los amarillos y seguir anotando más goles, como el que le hizo al Manta (de tiro libre).

"Yo quiero darlo todo por el club porque soy barcelonista, sobre todo aprovechar mi virtud que es el disparo desde afuera".