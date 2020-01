Ser futbolista, un sueño que se hace posible

Marcos Fernández (21 años) y Jordao Mora (23) recién se conocieron la mañana del 6 de enero, pero en apenas 20 minutos demostraron que el fútbol habla un idioma universal, al integrar la dupla de ataque de uno de los grupos armados a raíz de la convocatoria abierta que el Guayaquil Sport realizó, con la finalidad de armar su equipo de cara a la temporada 2020.

Aunque por sus edades les resultará difícil cumplir su sueño de convertirse en futbolistas profesionales, no renuncian a esa posibilidad, luego de haber recorrido similares caminos.

Marcos, guayaquileño de nacimiento, sigue la cuenta Instagram del club y gracias a ella se enteró de la convocatoria cuando regresaba de General Villamil (Playas), a donde había pasado el fin de semana.

“Siempre quise ser futbolista, pero mi padre es exigente en el tema de los estudios y me dijo que primero debía terminar el colegio. Hace un par de años viajé a Estados Unidos, donde inicié la universidad y al mismo tiempo pude vincularme al Manhattan Soccer Club, que es el equipo juvenil del New York City, lamentablemente tuve problemas legales y me tocó regresar al país”, explica.

Jordao nació en Brasil -de padres ecuatorianos y abuelos brasileños-. Fue parte de las divisiones formativas del Sao Paulo. Cuando tenía 16 años se vinculó a los semilleros del Independiente del Valle, pero una lesión en su codo izquierdo lo alejó del balompié durante casi tres temporadas. “Vamos a ver qué sale aquí. Uno siempre cree en las condiciones que tiene y estoy seguro que sí puedo llegar a triunfar”.

Mientras luchan por llegar a su meta, no descuidan otros aspectos importantes en la vida. Marcos cursa el sexto semestre de Negocios Internacionales en la Ecotec, además de ser el jefe de compras y bodega en una distribuidora farmacéutica de Guayaquil. Jordao estudia en la Universidad Católica y es importador de bisutería.

Alfredo Aguilar, presidente de Guayaquil Sport, destaca la iniciativa. “Este es un club tradicional, fundado en 1899 (va a cumplir 121 años de vida), es el más antiguo del fútbol nacional. El entrenador es el chileno Nelson Tapia, y mientras armamos el plantel con los jugadores habituales de todas las categorías, hemos buscado brindarle la oportunidad a las personas que sientan que están en capacidad de formar un equipo. Estamos participando en Segunda Categoría y deseamos ganar el torneo de Asoguayas para poder participar en la Copa Ecuador, convirtiéndonos en un semillero constante”.

Mientras definen la sede que utilizarán para la competencia oficial, el reclutamiento se realiza en la cancha Punto Gol, ubicada en el kilómetro 15,5 de la vía a la costa.

Tapia, quien hasta hace poco fue preparador de arqueros de Barcelona, considera que de la cantidad llegará la calidad.

“La idea es ver a cuanto jugador desee probar suerte. Es evidente que no todos serán aprobados, pero aquí hay gente con ganas de triunfar y eso es muy importante. En Chile también tuve la oportunidad de trabajar en Segunda Profesional y para mí representa un paso importante en mi carrera, porque siempre quise dirigir en Ecuador”, asegura.

En Argentina se le denomina el sueño del pibe (chico) y en Ecuador hoy también es posible cumplirlo.