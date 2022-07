La Fórmula Uno ha lanzado este sábado 30 de julio la campaña 'Drive It Out' (Expúlsalo) contra cualquier tipo de abuso en las carreras y 'online', a raíz de los presuntos incidentes de acoso sexual en el reciente Gran Premio de Austria.

Seguidoras denunciaron acoso sexual, así como actitudes homófobas y racistas en la pista de Spielberg a principios de julio. La Fórmula 1 calificó los incidentes como "inaceptables" y los pilotos y directores del equipo también criticaron a los infractores.

La nueva iniciativa de la competición se lanzó en un video que presentaba al presidente y consejero delegado de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, al presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem y a los 20 pilotos.

"La Fórmula 1 tiene que ver con la competencia y la rivalidad, pero también con el respeto. Respeto como competidores, respeto por nuestros aficionados, respeto por toda la familia de la Fórmula 1. El abuso de cualquier tipo es inaceptable. Si no puedes ser respetuoso, entonces no seas parte de nuestro deporte", afirmaron en el vídeo.

La competición insistió en la campaña en que no pueden permitir que "aquellos que piensan que pueden abusar de otros se salgan con la suya". "Tenemos el deber de denunciar esto y decir 'no más'. Estamos actuando como una comunidad para bloquear a quienes abusan de otros 'online'. No permitiremos el abuso en nuestras carreras", añadieron.

"Aquellos que se esconden detrás de las redes sociales con opiniones abusivas e irrespetuosas no son nuestros fans. Estamos unidos y le pedimos que se unan a nosotros para sacar todo esto del deporte y la sociedad", zanjó el vídeo de la campaña.