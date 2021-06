Supercopa Ecuador: Liga de Quito y Barcelona, ante una final con tintes de revancha

La Supercopa Ecuador llega a su desenlace. Luego de que se superaron los cuartos y semifinales, es tiempo de que el rey se coloque la corona.

Liga de Quito oficializa la llega del entrenador Pablo Marini Leer más

Barcelona y Liga de Quito pelearán este sábado 26 de junio en el nuevo estadio Banco Guayaquil de la capital ecuatoriana, pero lejos de ser una final de trámite, hay un antecedente entre ambos que podría marcar estos 90 minutos: los toreros quieren repetir la sensación del título obtenido en diciembre del 2020 y los albos, quieren reivindicarse con su gente, luego de ese episodio en Casa Blanca.

El debate de que si es o no una revancha de la final del año anterior, ha empezado por el bando de los hinchas blancos, aunque los canarios no pretenden hacer una despedida colosal de sus jugadores previo a la final, como sí acostumbran en duelos importantes de la LigaPro. Por lo que perder esta final, no representaría un golpe anímico como sí lo sintió Liga de Quito.

Tanto Esteban Paz, como el exDT de Liga de Quito, reconocieron que el plantel quedó mermado anímicamente y que no lograban darle un nuevo aire. El resultado está a la vista, con un cuadro albo llenó de críticas en este año.

Gonzalo Plata habría superado la lesión y podría tener minutos contra Brasil Leer más

A diferencia de Barcelona, y por lo que hace que esta final sea más una necesidad para Liga que para los toreros, es el hecho de que no han tenido un buen primer semestre en este 2021.

Quedaron eliminados de la Copa Libertadores (jugarán Sudamericana), luego no entraron a la pelea por la primera etapa de la LigaPro y han vivido un sinnúmero de conflictos a la interna que desembocó en la salida de Pablo Repetto.

Aunque es un torneo oficial avalado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el torneo no contó con todo el compromiso de los clubes por estar en medio de la Copa América, lo que significó que varios participantes perdiesen jugadores claves y alinearon, en su mayoría, alternantes.

Kevin Durant contraataca a las críticas de Scottie Pippen Leer más

De hecho, Barcelona tiene cuatro ausencias de figuras en su plantilla: Damián Díaz, Mario Pineida y Luis Fernando León, que están con la selección, mientras que el central Williams Riveros, no podrá estar por una lesión.

Los albos sí contarán con plantilla completa, la única duda para el entrenador interino, Gabriel Di Noia, será la de Cristhian Martínez Borja.