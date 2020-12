La final: entre un punto y el milagro

Siempre anotó en Quito, empató dos veces, pero no ganó

Barcelona está a un paso, un punto, un empate para clasificar a la final de esta LigaPro 2020 y deberá medir a un rival al que no le afectaría perder para sostener su cupo a Copa Libertadores. Por lo que todo parece estar del lado de los canarios para este cierre.

EXPRESO conversó con dos exjugadores del cuadro canario que recordaron situaciones similares a las que vive Barcelona, que de no caer en Quito, alcanzaría a jugar su octava final de campeonato.

“Creo que es claro el favoritismo que tiene Barcelona para llevarse la etapa, pero soy de los que cree que se tiene que jugar todo para celebrar. Pero recuerdo momentos como en el 2000 que se evitó el descenso contra Macará en Ambato y tengo también ese optimismo”, explicó Galo Vásquez.

Me pone feliz el optimismo de los hinchas en este tramo. Nos falta un paso más para ganar la etapa e ir a la final (contra Liga de Quito). Fabián Bustos, DT de Barcelona

“O contra el mismo Macará, pero en 2009. Eso sí, creo que nos van a hacer sufrir un poquito, algo común en nuestro Barcelona. De Seguro se consigue este paso a lo Barcelona. Aunque preferiría que no”, agregó Mafalda.

Hablando netamente de los números fríos, Barcelona ha jugado cuatro compromisos en la capital ecuatoriana y en todos ellos marcó un gol, pero nunca pudo ganar.

Cayó ante su potencial rival en la final, Liga de Quito (2-1) y frente a Aucas (2-1). Igualó contra El Nacional e Independiente del Valle (ambos 1-1), por lo que solo está pendiente de duelo contra Universidad Católica.

“No pueden permitir que los agobie la ansiedad y se desesperen. Cuando uno piensa que la recompensa está a un pasito es cuando más presión existe. Yo no creo que Católica ponga un equipo emergente o no le plantará un duelo fácil, por más que se diga que le conviene dejar ganar a Barcelona, no creo que será fácil. Igual estoy convencido que Barcelona tiene lo necesario para sacar el resultado que lo lleve a la final”, sumó Juan Madruñero.

No será la primera vez que Barcelona y Emelec peleen por ganar una etapa. En la última década, sucedió en 2012, 2014 y 2016. Siempre que se pelearon la etapa, hasta el final, ganó el cuadro canario.

No solo necesitan goles, también una mano desde Quito

Cuando un equipo no depende de sí mismo para conseguir sus objetivos, las esperanzas son mínimas, pero las hay. Emelec tuvo una primera etapa para olvidar en este 2020 y lo hecho en la segunda parte del año lo ha hecho merecedor de pelear la etapa, pero al final, esa decisión, no estará en sus manos.

Se ponen las cosas difíciles pero tenemos que hacer el trabajo de cumplir el domingo. Ahora toca ganar, golear y esperar. Ismael Rescalvo, DT de Emelec.

Emelec tiene que recibir a Olmedo en su estadio y, a priori, parece un partido sin muchas complicaciones para los millonarios, pero no solo deberá ganar, sino que propinarle una boleta de varios goles para anhelar un milagro desde la capital, que consiste en la caída de Barcelona, el líder de la tabla por tres puntos de diferencia.

“No es fácil, sobre todo porque Emelec no depende de su trabajo. En el fútbol nada está dicho, pero creo que por merecimientos, Emelec no debería estar en la final. Si se ponen a analizar, Barcelona peleó las dos etapas, Emelec solo una. Al final es justo, pero quedan 90 minutos y todo es posible”, dijo Juan Triviño.

Precisamente, el excentral de Emelec, recordó cómo en 2002 tampoco eran candidato y terminaron levantando el título, luego de que se dieron una serie de resultados.

“Fue una sensación indescriptible. Nosotros nos mentalizamos a ganar y cumplir nuestro papel, luego se dieron las cosas y el resto es historia. Puede pasar de nuevo. Como dice, la fe es lo último que se pierde y Emelec necesita un milagro. Tienen que entrar a golear”, agregó.

Los millonarios no solo anhelan ganar la etapa por ir a la final, también buscan alcanzar ese cupo directo a Copa Libertadores, que, por acumulada, no podría clasificar. Está en zona de Copa Sudamericana.