Ferrari ya tiene al sucesor de Sebastian Vettel

Es la noticia del momento en la categoría reina del automovilismo y todos los amantes del deporte tuerca están a la espera de su desenlace.

Senna, el Ídolo que el deporte extraña Leer más

El anuncio de que la escudería del Cavallino Rampante no renovará contrato con el alemán Sebastian Vettel disparó los rumores respecto a su sucesor desde la próxima temporada, siendo Carlos Sainz el gran favorito para llegar a Maranello.

El padre del español, el también piloto Carlos Sainz -bicampeón del mundo de rallys y vencedor del Dakar en tres ocasiones-, alimentó el morbo. “Yo te puedo contar poco a estas alturas, no quiero engañar a nadie. Está claro que se están acelerando las cosas y que los equipos no van a esperar a que empiece la temporada porque ni siquiera se sabe si va a haber temporada al 100%”.

Ante la insistencia de la prensa, Sainz padre se refirió a la situación que vive su hijo hoy como piloto de McLaren.

"Es cierto que él está contento donde está y que últimamente se están moviendo mucho las cosas. Quiero pensar que tarde o temprano habrá una solución, porque no podemos quedarnos dos meses más a base de rumorologías y estas historias, pero me vais a permitir que no pueda contaros muchos más porque son momentos delicados. La vida va pasando y, o te estancas o das pasos. Carlos tiene la ambición de seguir haciéndolo mejor y esa tiene que ser la filosofía de cualquier deportista que compita en algo como hizo el año pasado, y lo único que puedo hacer a su lado es animarlo a que lo haga.”

Además de Sainz, otros nombres que sonaron como candidatos para ocupar el sillón en Ferrari han sido: Lewis Hamilton -prácticamente descartado en las últimas horas-, Daniel Ricciardo, Max Verstappen, Antonio Giovinazzi y hasta el mismo Fernando Alonso.

Hamilton y Alonso son pesos pesados en la fórmula 1, pero la actualidad apunta más hacia deportistas con proyección y en ese rubro Sainz, Ricciardo, Vesrtappen y Giovinazzi se disputan la pole position.