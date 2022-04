Sin el ecuatoriano Felipe Caicedo a causa de problemas gastrointestinales, el Inter de Milán perdió la oportunidad de superar al Milan en la clasificación y colocarse líder de la Serie A tras caer derrotado 2-1 en su visita al Bolonia, que se llevó la victoria gracias a una pifia monumental del portero Ionut Radu, que alejó a su equipo del Scudetto.

El guardameta rumano falló estrepitosamente a falta de media hora del final del choque para ofrecer en bandeja los tres puntos a su rival.

A Radu se le escapó un saque de banda sencillo de Ivan Perisic que pasó por debajo de su pie derecho y que remató Nicola Sansone ante el asombro de sus compañeros, a dos puntos del líder cuando restan cuatro jornadas para el final.

En ellas, el Inter deberá enfrentarse al Udinese, al Empoli, al Cagliari y al Sampdoria y esperar que el Milan pinche en alguno de los encuentros que disputará contra el Fiorentina, el Verona, el Atalanta y el Sassuolo.

Eso no habría ocurrido si no hubiese perdido este miércoles ante un equipo que de la zona media de la clasificación que no se juega nada.

El Bolonia, ya salvado y sin opciones de jugar en Europa, condenó al Inter a esperar un pinchazo del Milan para sumar su segundo título consecutivo.