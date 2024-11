Barcelona EN VIVO hoy: minuto a minuto de su partido contra Brest en Champions

FC Barcelona vs. Brest en Champions League.

FC Barcelona, bajo la dirección de Hansi Flick, afronta este martes 26 de noviembre un partido crucial ante el Stade Brestois 29, una de las revelaciones de la UEFA Champions League. Los azulgranas, que no han logrado la victoria en sus dos últimos encuentros, buscarán reencontrarse con el triunfo y consolidar su posición en la tabla.

La ausencia de Lamine Yamal, joven promesa de La Masía, será una baja sensible para el equipo catalán. Desde que el extremo no está en el once inicial, el Barcelona ha evidenciado una notable pérdida de efectividad, dejando escapar ocho puntos en LaLiga. Su ausencia en Pamplona, Anoeta y Balaídos coincidió con derrotas o empates que han frenado la racha positiva del equipo.

Hansi Flick tendrá la difícil tarea de levantar el ánimo de sus jugadores y devolverles la confianza perdida. Tras un brillante inicio de temporada, con victorias contundentes ante rivales de la talla del Bayern de Múnich y el Real Madrid, los culés han experimentado un ligero bache que los ha alejado de los puestos de cabeza.

El brasileño Raphinha, extremo del FC Barcelona, será la principal carta goleadora del cuadro culé. cortesía

Actualmente, el Barcelona ocupa la sexta posición en la clasificación con nueve puntos, uno menos que el Brest, que se encuentra en el cuarto lugar. Un triunfo ante los franceses sería fundamental para asegurar una plaza entre los ocho primeros y evitar un cruce complicado en las siguientes rondas de la Champions League.

¿Fecha? martes 26 de noviembre

¿Hora? 15:00 (Ecuador)

¿Dónde? Olímpico de Montjuic (75,024 espectadores), Barcelona

¿Transmite? ESPN 2, Disney Plus

FC BARCELONA VS. BREST EN VIVO



ALINEACIONES DE LOS EQUIPOS



