Decenas de hinchas canarios llegaron al complejo del club Galácticos, kilómetro 7 de la Vía a la Refinería (sector Montecristi), para ver de cerca a los jugadores de Barcelona.

Los fanáticos del elenco amarillo pudieron acceder al lugar, para presenciar la práctica de los canarios, que se dio este domingo 5 de enero desde las 08:00.

El estratega Fabián Bustos dio luz verde para que los seguidores del Ídolo puedan entrar al complejo. Una vez adentro, los hinchas se ubicaron en la parte alta de la cancha principal, desde donde pudieron ver de cerca a sus ídolos.

Muchos grabaron y fotografiaron la práctica amarilla. A los que más siguieron, con sus celulares, fueron a Damián Díaz, Matías Oyola y al recién incorporado Williams Riveros.

"Llegué a las siete de la mañana, porque sabía que hoy iba a venir mucha gente... Así que quise ser el primero en estar acá, para coger un buen puesto (risas)", dijo Matel Zambrano, quien grabó gran parte del entrenamiento amarillo.

Otro de los fanáticos que logró ver la práctica de este domingo fue Carlos Herrera. El hincha de 25 años, quien vive en Portoviejo (a 50 minutos de Manta) llegó al sitio junto a un par de amigos y dos primos.

"No nos dio pereza salir temprano desde Portoviejo. Salimos a las seis y media de la mañana, para llegar a tiempo. Nos vinimos en la furgoneta de un primo que también es hinchas de Barcelona. El viernes vinimos en la tarde, pero no hubo acceso. Afortunadamente hoy sí pudimos entrar", contó Herrera.

Pese a que hubo decenas de hinchas que pudieron acceder a la práctica hubo otros que llegaron muy tarde al entrenamiento. Esto debido a que pocos conocen cómo llegar al complejo.

"Vivo en Manta, pero la verdad que no conocí este lugar. Puse el GPS, pero me mandó por otro lado. Me perdí por otra ruta y lamentablemente no pude llegar a tiempo", indicó Wilson Morán, quien llegó junto a su esposa en una moto.

Durante la práctica de hoy, el equipo hizo trabajos en espacio reducido, con balón y de orden físico.

Hoy la jornada terminó a las 10:00 y en la tarde los amarillos tienen previsto realizar su primer partido de fútbol desde que inició la pretemporada.

Desde la llegada a Manta el trabajo de los canarios ha sido intenso, a doble jornada, pues necesitan estar listos para el 22 de este mes, para enfrentar a Progreso de Uruguay en la primera fase de la Copa Libertadores.