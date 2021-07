La falla del VAR y una acusación sin aludidos

Pese a que Emelec alcanzó un punto vital en el último Clásico del Astillero, el cual lo deja cerca de ganar la primera etapa de la LigaPro (sumó 31 unidades), el presidente de los millonarios, Nassib Neme, se sintió perjudicado por las decisiones arbitrales y con el sistema de videoarbitraje (VAR). El dirigente azul expresó a un medio local que durante el encuentro ante Barcelona “hubo prácticas mafiosas”, esto con relación a que el VAR se quedó sin señal, justo cuando el juez Luis Quiroz iba a revisar una posible expulsión al zaguero Mario Pineida, al minuto 40.

Sin embargo, tras las declaraciones de Neme, ningún dirigente de Barcelona, Ecuafútbol, LigaPro o miembros del referato ecuatoriano se han sentido perjudicados.

Luis Muentes, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Árbitros de Fútbol (Aedaf), aseguró que su gremio no se siente afectado, tras las declaraciones de Neme.

“A nosotros no nos afecta lo que ha dicho el presidente de Emelec, pues sentimos que sus palabras no van en contra de nosotros. No nos podemos sentir afectados, porque él nunca nos culpa de nada”, sostuvo Muentes.

En cuanto a las fallas que se dieron con el VAR, el titular de esta agremiación acotó que en esa parte tampoco se le puede echar la culpa a los árbitros, ya que eso “fue una falla del sistema”.

“Los árbitros no tenemos nada que ver en la parte técnica del sistema de videoarbitraje. Lo que sucedió (desconexión) presumo que fue una falla tecnológica”, agregó.

Carlos Manzur, directivo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), afirmó que comprende la molestia que pudo haber sentido la gente de Emelec, tras lo ocurrido con el VAR, pero indicó que son fallas tecnológicas que “suelen pasar”.

“La empresa contratada para la implementación del VAR (Hawkeye) es una de las dos proveedoras de FIFA, incluso esta maneja las eliminatorias. Como FEF no nos sentimos afectados por lo que dijo el dirigente de Emelec, aunque entiendo que la Comisión Nacional de Arbitraje ya envió un reclamo por lo ocurrido”, sostuvo Manzur.

Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, afirmó que presentaron “un fuerte reclamo” a la empresa que maneja el VAR y que se reunirá con los directivos de la FEF “para que estas cosas no se vuelvan a repetir”.

Barcelona, por su parte, emitió un comunicado en el cual indica que ha presentado un reclamo a la empresa Hawkeye, por las fallas del VAR, pese a que “se brindaron todas las facilidades técnicas, logísticas y tecnológicas disponibles”.

Se podría abrir un expediente disciplinario al señor Neme, siempre y cuando aparezca alguien que se sienta aludido. Si aparece alguien, el directivo tendrá que explicar a qué se refiere o presentar sus pruebas.

Celso Vásconez, jurista deportivo

Además, en dicho documento se pide “un detallado informe” de lo ocurrido y que “se disponga de la reparación inmediata de los daños causados o en su defecto la devolución de los valores pagados”.

Celso Vásconez, abogado experto en derecho deportivo, indicó que si algún club o directivo se siente perjudicado con lo que expresó el presidente eléctrico podría solicitar a la LigaPro que se le abra un expediente para que aclare a qué se refiere con “actos mafiosos”.

“Se podría abrir un expediente disciplinario al señor Neme, siempre y cuando aparezca alguien que se sienta aludido. Si aparece alguien, el directivo tendrá que explicar a qué se refiere o presentar sus pruebas. Pero si nadie se queja, esto quedará ahí”, manifestó Vásconez.