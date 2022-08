El arbitraje ecuatoriano atraviesa días complejos. Desde el ataque de los hinchas del Deportivo Quito sobre la terna de Diego Lara en el duelo de Segunda Categoría, que terminó con un miembro hospitalizado, hasta su último capítulo en el que el juez central de LigaPro, Álex Cajas, recibió un golpe de puño por parte de un asistente del cuerpo técnico de Macará, Héctor Lautaro Chiriboga.

Ambos episodios dieron la vuelta al mundo y excolegiados se han manifestado con respecto al tema. EXPRESO conversó con Miguel Ángel Scime, quien por 9 años fue director nacional del Arbitraje Nacional Argentino, miembro de la Comisión de Arbitraje de Conmebol, ha dado curso de su gremio en Ecuador y es asesor de FIFA. Puntualizó su repudio por el acto y reconoce que no puede quedar todo en el ámbito deportivo.

“Nosotros en Argentina acostumbrábamos a manifestarle esto a los árbitros y ellos lo cumplían, que más allá de las sanciones deportivas, que por supuesto deben ser ejemplarizadoras, porque así se respeta al juez del partido, hay que hacer una denuncia penal porque así este tipo de personas entienden. Se le puede dar un año, pero van a seguir haciendo lo que quieran. En la medida que la asociación miembro no tenga mano fuerte y tome medidas ejemplarizadoras en este tipo de casos, y el árbitro en forma personal no haga las denuncias penales, esto no termina, sino que se multiplica”, empezó explicando el exárbitro argentino.

Scime se expresó a favor sobre la protesta del gremio arbitral, que consistió en frenar las actividades por un día (domingo 21 de agosto).

En la medida que la asociación miembro no tenga la mano fuerte y tome medidas ejemplarizadoras en este tipo de casos y el árbitro en forma personal no haga las denuncias personales, esto nunca termina, sino que se multiplica. Miguel Scime

“Si la institución madre no da una nota de ejemplo inmediatamente, los árbitros se corporizan y tienen que unirse diciendo que están presentes, si ustedes miran para otro lado, no vamos a dirigir. No es un problema de valentía salir a jugar, es un problema que la institución madre tiene que poner las pautas apenas ocurrió este hecho, automáticamente tiene que salir y no necesariamente dar el informe de cuál será la sanción, pero sí automáticamente informar que esta persona está suspendida provisionalmente hasta que sea oficial la sanción y los árbitros no hubieran llegado a ese nivel. Así que estoy de acuerdo con ellos con esa medida”.

Recuerda que a nivel de torneo Conmebol hubo una sanción a Boca Juniors y Atlético Mineiro por una gresca que originaron trabajadores de ambos clubes y que “se dio sanción de años, económicas al club, ese es un mensaje que lo van a pensar dos veces antes de repetirlo. Conmebol actuó con la mayor dureza ante el club encargado porque ellos son los responsables de la seguridad, la institución tiene que dar seguridades, si no mando ese tipo de mensajes, mañana me matan a un árbitro”.

Otros exárbitros FIFA que se sumaron a dialogar y a opinar sobre los incidentes en el fútbol ecuatoriano fueron Juan Bava y Saúl Laverni.

Esa sanción tiene que ser ejemplificadora, tiene que ser de por vida para el agresor. Totalmente porque no se puede agredir a una persona de esta manera, que está realizando su trabajo. En Argentina, que hay bastante violencia, está más o menos controlada por la Policía. Juan Bava

Bava, quien dirigió en Copa Libertadores, eliminatorias mundialistas y el torneo argentino, entre 1983 y 1994, contó que en su país les das respaldo. Desde que la terna arbitral es designada hasta que termina el partido, dos policías los siguen a todos lados. Incluso, hasta para orinar en un lugar público los acompañaban.

“La sanción tiene que ser de por vida. En Argentina, que hay bastante violencia, está más o menos controlada por la Policía. Se controla bastante y eso que acá es muy difícil, porque los jugadores, cuerpos técnicos e hinchas protestan mucho, pero todavía no llegó a la violencia extrema como sucede en Ecuador. Acá la Policía acompaña a los árbitros”, acotó.

Bava agregó que “no hay educación deportiva, pero todavía no llegó a la violencia extrema a los árbitros. Esto hay que cortarlo de raíz porque si no se va a terminar descontrolando, están dejando un mal ejemplo y la sociedad podría reaccionar de la misma manera al ver que no se aplican sanciones ejemplares”.

Un gran repudio a la agresión, nada justifica actos como estos, y más aún en este caso a este colega. Un gran apoyo al arbitraje ecuatoriano que se vio vulnerado. Lamentablemente lo sucedido ante el árbitro Cajas se vio en redes sociales. Saúl Laverni

Laverni, quien tuvo un recorrido profesional desde 2005 hasta 2016, reveló que la agresión a su colega Cajas lo sorprendió, ya que para él actos como estos no son comunes en el fútbol internacional.

“Lamentablemente todo se filtra en internet y lo que está pasando en Ecuador no se ve en ninguna parte. Tengo un gran repudio a la agresión y más si le sucedió a un colega. La asociación debe darles un respaldo incondicional, así todos entienden que no deben golpearlos, a pesar de lo que suceda”, finalizó.

Los órganos que manejan el fútbol ecuatoriano, Federación Ecuatoriana de Fútbol y LigaPro, se han comprometido a reformar estatutos en los que existirán sanciones más radicales a los agresores y otros actos de violencia. Con esta promesa finalizó el paro de los árbitros y todo apunta a que tendría que ser una vez terminado el campeonato de esta temporada. SDP-GZO