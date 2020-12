Ermen Benítez: "Me motivaba cuando me hacían comentarios racistas"

Las repercusiones por los comentarios racistas que el árbitro rumano Sebastian Coltescu soltó, el martes 8 de diciembre, en contra del camerunés Pierre Webo, durante un partido entre el PSG y el Istanbul Basaksehir, por la Champions League, no solo se han dado en Europa sino también acá en Ecuador.

El exdelantero tricolor, Ermen Benítez, lamentó que estos actos racistas sigan “empañando” el fútbol mundial y expresó que, en su época de jugador, cuando escuchaba algún comentario discriminatorio, estos los llenaba de motivación.

“Antes en los estadios del país era común escuchar desde las gradas los gritos de las personas haciendo sonidos como monos, cuando algún jugador negro llevaba la pelota. Pero a mí no me molestaba, más bien me motivaba a tratar de hacerle un gol al rival”, destacó Benítez, quien también jugó en el balompié europeo.

La Pantera acotó que siente “rabia” al enterarse que aún se sigan dando este tipo de situaciones, sobre todo en países “donde supuestamente son más civilizados”.

“Es lamentable que en pleno siglo XXI se den este tipo de actos racistas. Es condenable la acción de este árbitro, pues denota que tiene algún tipo de complejo de superioridad”, finalizó Benítez.