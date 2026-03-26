EN VIVO | Bolivia vs Surinam HOY: Sigue aquí el duelo del repechaje al Mundial 2026

La selección sudamericana afronta su primera prueba para alcanzar la clasificación a la próxima Copa del Mundo

El camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 llega a un punto crítico este jueves 26 de marzo. El Estadio BBVA, conocido popularmente como el "Gigante de Acero", será el escenario donde Bolivia y Surinam se enfrenten en una de las semifinales del Repechaje Intercontinental (Llave B).

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El objetivo es claro: ganar para disputar la final ante Irak el próximo 31 de marzo y sellar el pasaporte al torneo más importante del fútbol.

La selección boliviana, dirigida por Óscar Villegas, llega a esta instancia con el impulso psicológico de haber protagonizado una remontada épica en las Eliminatorias de Conmebol. Tras un inicio titubeante, la Verde aseguró el séptimo puesto —y su lugar en la repesca— gracias a una histórica victoria por 1-0 sobre Brasil en la última jornada clasificatoria.

Bolivia contará con sus principales figuras para el repechaje ante Surinam. EFE

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Para este duelo, Bolivia apuesta por una mezcla de juventud y experiencia. Figuras como Miguel Terceros (Santos FC), Enzo Monteiro y el capitán Luis Haquín lideran un grupo que busca romper una sequía de 32 años sin asistir a una cita mundialista (su última fue EE. UU. 1994). Tras una preparación que incluyó amistosos ante Panamá, México y un reciente triunfo 3-0 ante Trinidad y Tobago, los sudamericanos parten como ligeros favoritos por jerarquía histórica.

Por su parte, Surinam llega como la gran revelación de la Concacaf. Clasificados tras ser uno de los mejores segundos lugares de la Ronda Final, los "Suriboys" buscan su primera clasificación mundialista.

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📝 Estos son los 11 guerreros de #LaVerde que hoy enfrentarán a Surinam desde las 18:00 en el estadio BBVA, en la ciudad de Monterrey. #RenovemosLaIlusión #ALaVerdeSiempre❤️💛💚 #FBFtrabajando pic.twitter.com/LKC1DQJjkv — LA VERDE (@laverde_fbf) March 26, 2026

Su fortaleza reside en una plantilla con fuerte presencia en ligas europeas. El delantero Joël Piroe (Leeds United) es su principal referencia ofensiva, acompañado por jugadores de recorrido como Sheraldo Becker (Real Sociedad). Aunque vienen de una derrota 3-1 ante Guatemala en su último ensayo, su estilo físico y transiciones rápidas representan un peligro latente para la defensa boliviana.

Detalles clave del encuentro entre Bolivia y Surinam

Sede: Estadio BBVA, Monterrey (Capacidad: 53,500 espectadores).

Formato: Partido único. En caso de empate en los 90 minutos, habrá prórroga (dos tiempos de 15 minutos) y, de persistir la igualdad, tanda de penales.

Árbitro: Alireza Faghani (Australia/Irán).

Horarios de transmisión: 16:00 en México, 17:00 en Perú/Colombia/Ecuador y y a las 18:00 en Bolivia.

Dónde ver: Bolivia TV y Entel TV (Bolivia); DSports / DGO (Latinoamérica).

¿Si pasa el repechaje, a quiénes enfrentará Bolivia?

El ganador de esta ruta (Bolivia/Surinam vs. Irak) se integrará al Grupo I del Mundial 2026, donde ya esperan las selecciones de Francia, Senegal y Noruega.

Bolivia vs Surinam EN VIVO en Repechaje Mundial 2026

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