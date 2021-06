Emiliano Riofrío va tras un nuevo desafío en Dinamarca

En menos de dos años la carrera deportiva de Emiliano Riofrío ha dado un vuelco importante. De empezar compitiendo en clubes de España pasó a Alemania y hace poco más de una semana cerró contrato con el Amager Bordtennis-Klub de Dinamarca, equipo con el que dará el salto a la primera división del tenis de mesa de ese país.

Con apenas 22 años, el guayaquileño se vinculará primero por tres meses (de septiembre a noviembre) con la posibilidad de alargar su permanencia por un año y el beneficio de poder no solo jugar en suelo danés, sino que ese representativo podrá ubicarlo en Francia y Suecia, pudiendo disputar tres ligas a la vez.

“Estoy feliz. Esto salió sin planificarlo. Fue espontáneo. Me encontraba realizando el trámite para la renovación de la visa a Alemania porque iba a seguir un año más con mi equipo (el TTC Bietigheim-Bissingen eV), cuando me ubicaron desde Dinamarca con una propuesta inmejorable y la oportunidad de jugar en primera división, que era uno de mis objetivos”, precisa aún emocionado Emiliano.

En su más reciente equipo, Riofrío jugó de julio a noviembre de 2020 en la cuarta división y alcanzó el ascenso a tercera Bundesliga. Antes, desde noviembre de 2019 en que arrancó su carrera internacional, estuvo en el club Hispalis de Sevilla, en España, en tercera y segunda categoría. Hoy da el salto a la primera del tenis de mesa danés.

“Me contactaron por Instagram, luego de ver los videos de los partidos que suelo subir. Además, revisaron mis estadísticas y se pudieron fijar que en Alemania de los 12 partidos que jugué, todos los gané, eso, sumado al ascenso, fue crucial”, manifiesta el deportista.

Riofrío entrena a doble jornada en el coliseo de Fedeguayas. JIMMY NEGRETE / Expreso

De Dinamarca el tricolor conoce poco. Solo recuerda haber disputado un Mundial alguna vez y estar de pasada en uno de sus recorridos en suelo europeo. “Ya me mandaron fotos del departamento y la ciudad, ya que me voy a tener que moverme constantemente. Creo que me tocará aprender el idioma danés (sonríe)... No se comparará en nada con lo que fue España y Alemania, pero definitivamente un desafío”, acota.

Actualmente Emiliano se somete a dos jornadas diarias de trabajo para no perder el nivel. Hace dos horas de gimnasio en las mañanas y dos de técnica en el coliseo de tenis de mesa de la Federación Deportiva del Guayas. Asegura que en Dinamarca la preparación será aún más extensa por las distintas ligas que deberá disputar, pero estará preparado.

De acuerdo al calendario de competencias que aún son escasas por la pandemia, Riofrío tiene previsto disputar con la selección nacional un Campeonato Sudamericano que en un inicio se iba a jugar en julio, pero que ahora será en agosto, en Buenos Aires, Argentina. Luego de eso el tricolor podría estar viajando a Dinamarca para unirse al rigor de la nueva institución donde militará. Si bien no pudo asistir a los clasificatorios para los Juegos Olímpicos de Tokio, ya trabaja para París 2024.

EL DETALLE

Embajador. Alberto Miño, ya clasificado a Tokio, juega en la primera división de Alemania. A Nathaly Paredes se le venció el contrato; también jugaba la Bundesliga.