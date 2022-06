Emelec ante el reto de tres competencias

¿Le va alcanzar a Emelec afrontar tres competencias con la plantilla actual? Ese es el dilema que aparece hoy en el mundo azul. Los eléctricos, al igual que Independiente del Valle, deberán soportar una triple carga en el segundo tramo de la temporada, pero lo más curioso es que no parece que vayan a aparecer refuerzos en la tienda azul.

Mientras que unos clubes fichan para complementar lugares en posiciones en las que fueron vulnerables, en Emelec no se esperan contrataciones, salvo que ocurra la venta o salida de algún jugador.

Con los futbolistas que completan el plantel millonario, Ismael Rescalvo deberá dosificar cargas no para dos torneos, sino para una triple competencia dividida en la LigaPro, Copa Libertadores y Copa Ecuador.

EXPRESO consultó con dos exjugadores azules sobre cómo ven la plantilla y si alcanzará para ser protagonista en estos tres frentes que deben encarar.

Esta para que tuvimos ha sido muy fructífera porque estamos cargando el tanque de oxígeno para lo que nos espera. Eddie Guevara, defensor de Emelec

Ricardo Armendáriz reconoció que “Emelec tiene que buscar refuerzos para esta última parte del año. Un tema pendiente es el lateral zurdo, que aún Pittón no es una garantía porque pasa lesionado o viajando a su país por el tema personal, esa irregularidad no es positiva. Luego está el problema en defensa, no hay grandes referentes ahí. No sé si les va a alcanzar para competir de buena manera en todas”, explicó.

Otro que piensa que los azules deberían enfocarse a uno de los tres torneos es Juan Triviño. “Es muy difícil que pueda competir en todos los torneos, recuerdo en 2019, compitió hasta semifinales en Copa Ecuador y se fue eliminado rápido en el playoff de la LigaPro. Creo que Libertadores siempre entusiasma, pero va a ser complicado eliminar uno de los favoritos. Para mí, debería volcarse de lleno al torneo local, llegar a la final, clasificarse a la Copa 2023 e intentar redimirse del subcampeonato del año pasado”.

El 18 de junio debutará en la Copa Ecuador en el estadio Municipal de Shushufindi contra Unión Manabita; el 28 de junio recibe en el estadio Capwell al Atlético Mineiro por la Copa Libertadores y el 3 de julio -tentativamente- enfrentara a Macará en el Bellavista de Ambato, por LigaPro.