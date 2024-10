Emelec: Los jugadores esperan sus sueldos y José Pileggi no aparece

José Pileggi no se presenta ante los jugadores de Emelec mientras acumulan deudas salariales

José Pileggi, presidente de Emelec, no se ha presentado ante los jugadores del Bombillo, a pesar de que les debe cuatro meses de sueldo. Desde julio pasado no han recibido pagos, y es probable que Pileggi deje el cargo, el cual asumiría el vicepresidente César Avilés.

Uno de los líderes de los azules, quien pidió no ser identificado, al salir del polideportivo de los Samanes, en el norte de Guayaquil, tras la práctica del miércoles 30 de octubre de 2024, aseguró que ya no recuerdan la apariencia de Pileggi, porque no se ha presentado ante ellos en más de un mes.

“Hoy (miércoles 30 de octubre de 2024) vino Carlos Puga (séptimo vocal del club) y César Avilés (vicepresidente); solo nos saludaron. Los directivos suelen venir a saludarnos, menos Pileggi. A él no lo vemos hace tiempo, no ha venido al polideportivo”, acotó.

La voz de los jugadores: Un llamado a la directiva de Emelec

Además, el futbolista azul manifestó que la plantilla apoya la decisión del defensa Alexander González de revelar que aún les adeudan los sueldos desde julio pasado; llevan cuatro meses sin pagos.

“Agradecemos que Alexander haya salido a contar lo que sucede. No nos han pagado los sueldos que nos deben y no habíamos dicho nada porque estamos enfocados en alcanzar la clasificación a la Copa Sudamericana; esa es la realidad”, comentó.

Emelec enfrentará a Liga de Quito, en la fecha 12 de la LigaPro, el domingo 3 de noviembre de 2024. Joffre Flores

