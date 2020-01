Emelec convulsionó el aeropuerto

La zona de salidas internacionales del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil se alborotó este miércoles 8 de enero con la presencia de los jugadores de Emelec.

La plantilla millonaria se hizo presente en la terminal aérea, desde las 09:00, para viajar a Alicante, España, sitio donde realizarán hasta el 27 de este mes la pretemporada de este año.

Cientos de personas aprovecharon para pedirle autógrafos y sacarse una fotografía con cada uno de los jugadores eléctricos.

El más solicitado fue el delantero ecuatoriano Roberto Ordóñez. La Tuka accedió cordialmente a cada una de las peticiones.

"Me siento contento con el cariño que la gente me está demostrando. Esto me motiva a dejarlo todo por esta camiseta y alcanzar el objetivo de ser campeón este año", sostuvo Ordóñez.

Los jugadores del Bombillo antes de partir a suelo español Daniel Pin

Pedro Ortiz, compañero de la Tuka hasta el año anterior en el Delfín de Manta, fue otro de los jugadores que estuvo solicitado por los hinchas.

El golero azul firmó autógrafos e incluso accedió a grabar videos de saludos.

"Estoy motivado por esta oportunidad que se presenta. Emelec es uno de los equipos más importantes del país y me siento comprometido con la hinchada", expresó el arquero nacional.

Durante su estadía en España, la plantilla de Emelec tiene previsto trabajar en la parte física y táctica y además tiene previsto realizar un par de duelos amistosos ante el Sétif, de Argelia, y contra el rumano CFR Cluj, en España.