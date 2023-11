Eliminatorias 2026: Jugadores peruanos respaldan al seleccionador Juan Reynoso

El defensor de la selección peruana Aldo Corzo brindó su apoyo al entrenador de Perú, Juan Reynoso, después de la derrota por 2-0 ante Bolivia en La Paz, que dejó a la Bicolor en el fondo de las eliminatorias suramericanas para el Mundial 2026.

"Falta bastante, la eliminatoria es larga, nosotros estamos con Juan (Reynoso)", dijo el defensor que juega en el Universitario de Deportes peruano.

Dos días después del duro golpe en La Paz, el delantero Gianluca Lapadula defendió al estratega Reynoso y catalogó su posible salida como una "derrota".

"Estamos conscientes que no es un buen momento. No solo se puede atacar a Reynoso, por ejemplo, allá en La Paz, tuve mi oportunidad de gol y fallé. Es una responsabilidad que yo llevo, voy a compartir la culpa, no hay que atacar al profe", añadió el jugador del Cagliari.

Perú recibirá a Venezuela el martes 21 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima, a las 21:00 (hora de Ecuador).

