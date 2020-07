Egas: Entre la legalidad de los cheques y el Código de Ética de la FIFA

Luego de la investigación presentada por EXPRESO, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, envió documentación para corroborar que lo argumentado por él en la publicación es legal y tiene su fundamento. Sin embargo, esto no lo exime de culpa bajo el Código de Ética de la FIFA, según abogados expertos en el deporte.

En los documentos que hizo llegar el titular de la FEF lucen oficios notarizados y membretados por el Consejo de la Judicatura en los que, efectivamente, se habla de una “cesión de derechos de crédito”.

“En virtud de la cesión, Puerto Quito ha cedido a Universidad Católica derechos de crédito hasta el importe de 24 mil dólares, a recibir por Puerto Quito por la cesión conjunta de derechos audiovisuales, de la respectiva parte promocional del saldo de 1’200.000 por el año 2018 que le corresponde a Puerto Quito”, reza la misiva de este club.

Esta documentación se repite con los otros cuatro clubes involucrados y constan las firmas de Wilder Valencia (Puerto Quito), Rolando Terán (Santa Rita), Franklin Moya (Liga de Loja) y Darwin Palacios (Orense).

Además, esta documentación también demuestra que LigaPro validó estos pagos y cobros entre clubes. EXPRESO consultó sobre el tema al presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor, quien argumentó que “estamos armando un pronunciamiento oficial” para justificar su inclusión en esta polémica. Y antes de las 15:00 de ayer lo hizo, explicando que “los motivos por los que se alcanzó dicho acuerdo, o los detalles del mismo, los conocen exclusivamente las partes que los pactaron”.

A la opinión pública: 🇪🇨 🤝 ⚽️ pic.twitter.com/eyLHw8brHp — Miguel Angel Loor (@miguelloor) July 15, 2020

Jaime Estrada, binomio de Egas en las últimas elecciones, salió al frente para desmarcarse de la situación aduciendo que “no me parece coherente que se hable de préstamo, cesión de derechos, de auspicios. Esperamos determinar en la investigación si esto se lo hacía con frecuencia. Son cheques girados a una institución que le pertenece a alguien, una responsabilidad que solo le corresponde al señor Egas”.

EXPRESO acudió al especialista en leyes deportivas Ecuador Santacruz, quien explicó que “si existe una denuncia firme por una asociación nacional, la FIFA interviene; si no existe aquella, no lo hará”.

Además resaltó que el castigo que podría llevar Egas sería “suspensión de por vida en cualquier función de la dirigencia deportiva”.

“Obviamente se abre un expediente, se investiga y, si la investigación establece que ha existido esta irregularidad, la FIFA sanciona. Si no, las cosas seguirán igual y el señor Egas seguirá en la FEF”, agregó.

Según el artículo 20 del Código de Ética de la FIFA (Ofrecimiento y aceptación de obsequios y otros beneficios), “las personas sujetas al presente código solo podrán ofrecer o aceptar obsequios u otros beneficios de personas de la FIFA o ajenas a esta” y agrega que “todo obsequio o beneficio que no cumpla todos estos criterios estará prohibido”.

Luis Chango, presidente de Mushuc Runa y testigo presencial de las elecciones en 2019, le dijo a EXPRESO que “ojalá que se continúe con la investigación y no quede ahí este tema, pues por ahí se escucha que no solo serían esos cuatro cheques, que fueron para ‘peces pequeños’, sino que habría cheques para ‘peces más gordos’. Todo suena a una linda coincidencia, pero yo no creo nada de esto”, cerró el directivo.

Francisco Egas presenta documentos para respaldar su versión, Jaime Estrada se desmarca y LigaPro aclara que desconoce los motivos de los acuerdos. Mientras, expertos aseguran que pueden caer sanciones

Suena a una linda coincidencia, pero no creo nada de esto. Justo faltando días para elecciones. Esta dirigencia obtuvo el respaldo de siete votos del centro de la Sierra de forma extraña.

Luis Chango, presidente vitalicio de Mushuc Runa

Es una vergüenza. Se deberían unir varios dirigentes y pedir la intervención de la Fiscalía. Se debe esclarecer este tema y de lo posible convocar a un Congreso Extraordinario.

Álex de la Torre, exdirectivo de la FEF

"El dinero nunca entró, apoyábamos a Doumet"

EXPRESO se contactó con el presidente del Santa Rita, Ney Mendoza. Él aclaró qué significa el documento que mostró en su defensa Egas y cómo el cheque, girado a nombre de Terán, nunca ingresó a las arcas de esta institución.

“La plata de ese cheque jamás entró a las cuentas del club. Eso fue algo personal de este señor Terán, que en ese momento era coordinador de Santa Rita. Por eso y más cosas ya no sigue en el equipo. Hubo un problema interno entre nosotros, yo no estaba de acuerdo por un presunto auspicio y apoyo”, comenzó.

Además, Mendoza, quien aseguró que su apoyo público era para Selim Doumet, agregó que ese auspicio nunca se dio. "Era por una promesa de un auspicio al club. Nunca se concretó porque no estuve de acuerdo. Recordará que a mí me falsificaron una firma”, dijo.

Sobre los documentos que presentó Egas, detalló que “eso corresponde a una deuda de FEF por la cesión de derechos a GolTV. Pero el cheque a nombre del señor Terán nunca ingresó”.