Efectividad, la clave del Guayaquil City ante los equipos del Astillero

En la cancha del estadio Christian Benítez, Guayaquil City llegó tres veces sobre la portería defendida por Javier Burrai, mientras Barcelona mantuvo bajo constante bombardeo a Daniel Viteri. La diferencia es que el local anotó dos goles y la visita uno, así de simple es el fútbol.

Aunque en menor grado de dominio, lo mismo le pasó a Emelec en el Capwell ante un contrincante que parece haberle cogido el pulso a sus compañeros de patio.

El preparador físico César Benalcázar y el exfutbolista Víctor Peláez analizan junto a Diario EXPRESO los motivos por los que el Equipo de la Ciudad suma 10 de 12 puntos disputados ante los cuadros del Astillero (dos partidos oficiales y dos amistosos).

“El fútbol actual se maneja bajo una planificación científica en la que se analizan todos los detalles que le permiten al cuerpo técnico tratar de sacar ventajas de las deficiencias del rival. A veces ese trabajo se plasma en un buen resultado y otras veces no. Tuve la oportunidad de estar en una charla virtual junto a los profesores Pool Gavilánez y Pablo Repetto y me di cuenta que ellos usan esas herramientas y por eso no me sorprende que Guayaquil City derrote a Barcelona, Emelec o cualquier otro equipo o que asimismo pueda perder, porque esto es fútbol y esos resultados están dentro de las posibilidades”, indicó Benalcázar.

El expreparador físico de la selección ecuatoriana también resaltó el manejo de Gavilánez respecto al cuidado de sus dirigidos. “Se necesitan controles totales, especialmente en la recuperación del deportista luego de cada competencia. Ante Barcelona vi un Guayaquil City que cubría bien los espacios, con buena distribución en la cancha y que supo golpear en el momento necesario, tal como lo hizo ante Emelec. De nada vale tener mayor posesión de la pelota si no se es efectivo, porque desde siempre el fútbol se ha ganado con goles”.

OTROS FACTORES

El Cepillo Peláez también reconoce el trabajo efectuado por Gavilánez y sus dirigidos, sin embargo, considera que hay “otros factores” que desembocaron en las victorias.

“Sí, es verdad que Guayaquil City tapó las bandas, aplicó presión sobre la pelota en los sectores más cercanos a su arco y cuando fue superado el golero (Daniel Viteri) respondió bien, pero hay estímulos adicionales cuando se enfrenta a un equipo grande. Formé parte de Barcelona y a nosotros los clubes pequeños se nos encerraban. También recuerdo que en compromisos importantes el dirigente nos ofrecía premios especiales y entraba con todo, hasta a los policías que estaban al borde de la cancha me los llevaba y eso es válido, porque forma parte de la esencia de este deporte”, explica Peláez.

Los dos consultados se niegan a creer que los integrantes del City no pongan las mismas ganas ante rivales de otras ciudades y ponen como ejemplo la notable mejoría que han tenido en las últimas temporadas.