ECUADOR: Madrid y el mundo lo esperan en las Finales Copa Davis

Condiciones sanitarias, localía y favoritismo. Elequipo ecuatoriano Copa Davis se lo llevó todo por delante la noche del viernes pasado para conseguir una victoria histórica ante Japón y clasificarse, luego de 10 años, al Grupo Mundial del torneo de selecciones más importantes del tenis.

La blanqueada por 3-0 le permite al país meterse en la órbita de los 18 mejores equipos del globo que del 23 al 29 de noviembre jugarán las Finales de la Ensaladera de Plata en Madrid, España.

La última vez que la Tri consiguió algo similar fue en 2009, cuando ascendió al Grupo Mundial tras vencer a Brasil en Sao Paulo; meses más tarde estuvo jugando en la élite.

Prev Next Ante EE.UU. La primera vez que Ecuador jugó en el Grupo Mundial fue en 1967, en otro formato. Miguel Olvera, Pancho Guzmán, Eduardo Zuleta y Danilo Carrera brillaron ante Estados Unidos, con Arthur Ashe a la cabeza. Archivo/Expreso

Con Inglaterra. Año 2000. En Wimbledon, la catedral del tenis mundial, Giovanni Lapentii remontó dos sets para vencer a Arvind Parmar. La eliminatoria - sobre hierba- era propicia para los británicos, pero Ecuador sorprendió. Cortesía

Frente a Chile. En 2003, Ecuador postergó los sueños chilenos de ascender al Grupo Mundial, con un apasionante 3-2 en Quito. Pese a las deserciones de Fernando González y Nicolás Massú, Chile tenía al ‘Chino’ Marcelo Ríos. Archivo/Expreso

Esta vez Gonzalo Escobar y Diego Hidalgo fueron los encargados de sellar una serie épica en el partido de dobles tras derrotar a Ben Mclachlan y Yasutaka Uchiyama por 7-6(3) 6-3 en 1 hora y 42 minutos en el Bourbon Beans Dome de Miki, sede japonesa que no tuvo presencia de público por la propagación del coronavirus.

En el cotejo, después de un primer set muy tenso que desembocó en un tie-break, la doble falta de Uchiyama le abrió la puerta a los ecuatorianos. Fue de nuevo Uchiyama quien sufrió un break en el segundo juego de la nueva manga.

Japón, clasificado 10 puestos por encima de Ecuador, tuvo sus oportunidades, pero no fueron lo suficientemente poderosas para prevalecer.

La dupla nipona llegaba con solo una victoria en sus seis emparejamientos previos, contra Bosnia y Herzegovina en 2008. En contraste, Escobar, que ganó tres de sus cuatro choques previos en dobles -cayó solo contra los brasileños Marcelo Melo y Bruno Soares en 2017-, marcó rápidamente el buen ritmo con Hidalgo para ir estirando la diferencia en el tanteador dejando a los locales atrás y marcar el tercer punto que estalló el júbilo tricolor.

A la victoria del dobles se le sumaban los resultados del jueves de los dos primeros cotejos de la serie donde Emilio Gómez se impuso por 7-5 y 7-6 al local Go Soeda y Roberto Quiroz hizo lo propio ante Yasutaka Uchiyama por 7-6, 2-6 y 7-6.

“Finalmente nos tocó. Se nos dio hoy. Vamos al Grupo Mundial. El esfuerzo y los años valieron la pena”, remarcó Escobar después del partido.

“Estoy feliz. La verdad, venimos trabajando duro para este momento… Siempre hemos sido un equipo muy unido... El ranking ATP en Copa Davis siempre hemos sabido que cuenta poco. Era una serie muy dura y la hemos podido ganar. Esto es increíble. Nos vamos a Madrid”, concluyó Hidalgo.

18 equipos

entre ellos Ecuador, jugarán la Final Copa Davis de España. Ayer entraron Colombia, Croacia, Australia, Italia, Alemania

La prensa internacional se hizo eco de la “histórica” y “sorpresiva” victoria ecuatoriana; de ahí que portales especializados como Marca, AS y organismos oficiales como la misma Copa Davis y la ATP Tour destacaron la victoria en sus portadas con titulares como “Ecuador cumple su sueño” o “Hizo historia y estará en Madrid”.

Prev Next La página oficial de la Copa Davis destacó a la Tri en sus titulares Internet

La página del ATP Wolrd Tour publicó que Ecuador "hizo historia" en el deporte nacional. Internet

Diario Marca de España también dedicó un espacio para Ecuador en su web Internet

Prensa especializada calificó como "campanada" la victoria tricolor. Internet

Una de las razones más destacadas del resultado fue la notable diferencia en el recorrido internacional de los tenistas japoneses con los ecuatorianos. Por ejemplo para Uchiyama fue especialmente duro perder el partido después de caer el viernes en el tie-break del tercer set de sus individuales en manos de un inspirado Quiroz, 186 puestos en el ranking ATP por detrás de él.

En contra punto, Japón jugó la serie con dos bajas importantes. Primero, la de Yoshihito Nishioka, 48 del mundo, quien no viajó a su país desde EE. UU. por si no podía viajar de vuelta por las restricciones impuestas por el coronavirus. Segundo, la del número 31 Kei Nishikori, quien se incorporaba al equipo después de sufrir una lesión de codo que le obligó a retirarse en el US Open del año pasado. El ex # 4 del mundo no juega un partido de Copa Davis desde 2016. El viernes vio los partidos desde las gradas.

Los procesos se cumplen y tarde o temprano las metas como equipo llegan. Que venga quien sea, que nos vamos a fajar con cualquiera. Emilio Gómez,

integrante del equipo Copa Davis tricolor