Ecuador y el desafío de enfrentar a España y Rusia en la final de la Copa Davis

No les pudo tocar más difícil. El anfitrión y vigente campeón de la Ensaladera de Plata, España, así como Rusia, que tiene jugadores en el Top 10 del mundo, compartirán con Ecuador el grupo A durante la fase final de la Copa Davis que se jugará del 23 al 29 de noviembre, en Madrid, España.

El sorteo, realizado la mañana de este 12 de marzo en Londres, definió los rivales que deberá enfrentar el equipo Tricolor que por primera vez jugará, bajo este sistema, en la élite mundial.

Emilio Gómez #151 ATP, Roberto Quiroz (#276), Diego Hidalgo (#361), Gonzalo Escobar (#424) y Cayetano March (#657), conformaron la plantilla ecuatoriana que la semana pasada logró la histórica clasificación a estas instancias, después de 10 años. Y serán ellos -tentativamente- quienes tendrán que enfrentarse directamente a jugadores experimentados de la talla de Nadal (#2), Pablo Carreño (#25) o Roberto Bautista (#12), por España, mientras que por Rusia chocarán contra potencias como Daniil Medvedev (#5), Andrey Rublev (#14) o Karen Khachanov (#15).

Así quedaron los grupos luego del sorteo realizado en Londres Infografía / Miguel Rodríguez

Pese a lo difícil que pueda parecer el emparejamiento, el equipo Tricolor tomó el sorteo cargado de positivismo. “Es un lindo desafío el que nos ha tocado. Alguna vez me preguntaron (tras derrotar a Japón 0-3) que con qué selección me hubiera gustado estar en el grupo y mi respuesta fue sin dudarlo: España. Jugar contra el anfitrión, en el estadio central, frente Nadal, Bautista, es una linda oportunidad y una motivación para acabar el año”, dijo Roberto Quiroz, raqueta #2 del país, quien no dejó de analizar el escenario (La Caja Mágica), como una sede muy acorde para ellos.

“Madrid es un lugar de cancha rápida, está a 600 metros sobre el nivel del mar más o menos, así que creo que será un buen escenario para nosotros”, puntualizó.

En la historia de Copa Davis, ecuatorianos y españoles se han enfrentado en una ocasión, con derrota 0-5 para Ecuador, en 1967. En aquella vez se jugó en el Real Club de Tenis de Barcelona y la Tri tenía en su equipo a Pancho Guzmán y Miguel Olvera, capitaneado por Danilo Carrera, actual presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis. Con Rusia la historia es distinta, ya que con ellos nunca han jugado; sin embargo como antecedente está que el equipo no jugó las finales de 2019.

Para nosotros es un premio poder jugar en ese grupo. Será lindo, muy duro, pero increíble... Nos prepararemos para ir a dar lo mejor. Diego Hidalgo, integrante del equipo Copa Davis de Ecuador

Clasificación.

En el hipotético caso que el conjunto capitaneado por Raúl Viver pase a cuartos de final, toparía con uno de los dos mejores segundos.