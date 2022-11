El exfutbolista y padre del delantero Djorkaeff Reasco, se refirió a la convocatoria de su hijo al Mundial de Qatar 2022.

"Djorkaeff ha hecho todos los méritos para ser convocado, hay jugadores en la convocatoria que no son titulares en sus clubes, pero igual fueron llamados. De hecho ocurre también en otras selecciones. Él demostró con categoría que tenía que ser parte de la selección", dijo el exdefensor de Liga de Quito, que valora aun más la convocatoria de Djorkaeff, luego de que se perdió un mundial juvenil en el 2019. "Lamentablemente no pudo jugar el mundial sub 20 por una lesión, pero ahora sí se le pudo dar. Estamos todos muy felices por esto. Recibimos la noticia con nerviosismo porque fuimos la última selección en dar la lista ", expresó a radio Play FM.

Néicer Reasco, quien disputó la Copa del Mundo con Ecuador en Alemania 2006, no comparte la decisión de convocar al delantero del Imbabura Kevin Rodríguez. "Si era un premio a un jugador de la B, tenía que haber subido a Ronnie Carrillo (goleador de El Nacional). No me pareció la convocatoria del muchacho. Podría haber llevado a Campana o Sornoza en ese puesto", sentenció el Simpático, añadiendo que considera que el delantero titular de la Tri debe ser Enner Valencia.

El esmeraldeño demostró su apoyo para su excompañero Alexander Domínguez como arquero de la selección para este mundial. "Domínguez debe ser el titular. Tiene la experiencia, ya ha trajinado más en estos partidos. Si bien es cierto los otros dos arqueros son muy buenos, pero Domínguez debe tapar", sentenció.

Sobre la acusación de supuesto soborno a jugadores de la Selección por parte de un periodista qatarí, Reascos considera que eso no ocurre. "Yo creo que eso no pasa de un supuesto. Es difícil comprar a jugadores en un Mundial. Es un compromiso muy grande porque estás jugando por tu país. Con Djorka no he hablado del tema porque no lo quiero desconcentrar.

Néicer Reasco tiene la experiencia mundialista ya que fue parte de la selección nacional que más lejos ha llegado en un mundial (octavos de final 2006). El ex Liga de Quito se muestra optimista para el torneo que arranca este domingo. "Estamos en condiciones de clasificar a octavos. El que nos supera es Países Bajos, pero los tres equipos restantes estamos parejitos. Dependemos del primer partido ante Qatar. Podemos hacer un gran mundial", finalizó.