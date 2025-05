Liga de Quito: La derrota ante Católica instaló definitivamente la crisis

Los resultados se complican para Liga de Quito, que no camina en su juego y pone en riesgo los objetivos del año. Perder ante Universidad Católica (3-1) significó caer diez puntos respecto al puntero de la Liga Pro; y lo peor, dejar en jaque al entrenador Pablo ´Vitamina´ Sánchez, que no encontró mejor respuesta que anunciar su propio ultimátum.

El primer tiempo ante los ´camaratas´ ya pareció presagiar que las cosas saldrían mal, porque por primera vez en varios partidos los albos mostraron mayor intensidad ofensiva, pero eso no acabó reflejado en el marcador. No hubo quien emboque al arco, a pesar de que Liga contó al menos cinco llegadas claras.

Entonces Católica salió fuerte y encontró una defensa vulnerable para encaminar su triunfo, con un tanto de Mauro Díaz, un lamentable autogol de José ´Choclo´ Quintero y un tercero en los pies de José Fajardo, que desnudó a un bloque defensivo lento y sin reacción. De nada sirvió el golazo que había conseguido Michael Estrada para empatar cuando apenas habían recibido uno.

Perder así en el Atahualpa fue la gota que rebosó el vaso. La hinchada de Liga, instalada en la preferencia, mostró con más ímpetu la pancarta que habían preparado en contra del técnico: “Fuera Vitamina, enemigo de la hinchada”.

El pesimismo no sólo se impuso en las gradas, también en la tabla de posiciones, porque Liga quedó en el límite de la zona de clasificación al hexagonal final y cuenta diez puntos de distancia con IDV, y nueve respecto a Barcelona, con quien tiene un encuentro pendiente.

Un frente innecesario

Ya en la previa ante Universidad Católica, el ambiente en Liga era complicado, con un Pablo Sánchez que había abierto un frente con la hinchada tras la derrota frente a Flamengo en Quito, diciéndoles que no sabían apoyar. Por esos dichos, el técnico salió a disculparse, pero la brecha ya estaba abierta y todo empeoró con el empate ante Libertad.

A mitad de semana, el técnico lanzó otras desatinadas declaraciones que no hicieron más que generar antipatía. “De los 22 títulos que tiene Liga en su historia, el 10% los gané yo, y llevo once meses. Yo voy a seguir, que me puteen todo lo que quieran, que eviten pagar al psicólogo y vayan y me puteen a mí, no pasa nada”, dijo en una entrevista con Machdeportes.

Pablo Sánchez fue campeón con Liga de Quito en 2024 y ganó la Supercopa Ecuador este año. API

Pero de esa valentía quedó poco el último sábado y él mismo Sánchez aseguró que, de perder ante Central Córdoba en el estadio Rodrigo Paz Delgado este miércoles, él y su cuerpo técnico se despedirán.

De todas formas, el objetivo de avanzar en Libertadores está prácticamente perdido, pues aún ganando, debería ampliar el gol diferencia o soñar con un resultado adverso de Flamengo ante Táchira.

Jugadores de liga ya están sintiendo la presión de liga, esas expulsiones de Bryan Ramírez también pasan factura aunque está ocasión Bryan Ramírez no tiene nada que ver. pic.twitter.com/Firi7Ihxmr — Esteban (@Estebanldus) May 25, 2025

Ramírez, agredido por hinchas

De la caótica jornada en el Atahualpa, el jugador Bryan Ramírez llevó la peor parte. Cuando salía del estadio y decidió avanzar a pie sobre la avenida principal del escenario se cruzó con un grupo de siete hinchas que arremetieron contra él con insultos y se acercaban amenazantes.

La intervención rápida de la Policía, evitó que el incidente terminara en algo peor, pero el episodio fue registrado y pronto se regó en redes, donde otros hinchas reprocharon la actitud de los aficionados y reivindicaron que Ramírez ha sido uno de los pocos en mostrar mejor nivel.

