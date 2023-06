Para los jugadores argentinos de Delfín, Brian Oyola y Juan Ruiz, quienes fueron agredidos físicamente por el director técnico César Farías en el triunfo (2-0) ante Aucas, en la jornada14 de la LigaPro, el altercado pasó a segundo plano cuando terminó el partido y no tienen interés en pedir una sanción ejemplar para el venezolano.

Después del encuentro, que se disputó el domingo 11 de junio de 2023 en el estadio Jocay de Manta, Oyola y Ruiz se reunieron con la directiva de los cetáceos, que encabezó el presidente del club, José Delgado, y decidieron que esperarían la sanción de la LigaPro para emitir un comentario sobre el caso.

“Brian Oyola y Juan Ruiz son dos chicos tranquilos, por esta razón han manifestado que el tema ya terminó para ellos y no presionarán para que sancionen drásticamente al técnico César Farías. Ellos son tranquilos, tanto así que ni siquiera tienen la intención de buscar una revancha o algo por el estilo”, manifestó el jefe de prensa de los cetáceos, Marino Vélez, a Diario EXPRESO.

En el partido entre Delfín y Aucas, al minuto 14 del primer tiempo Juan Ruiz fue desequilibrado por el defensor Luis Cangá cuando disputaban la pelota, lo cual ocasionó que se impactara con el estratega César Farías, quien reaccionó empujando al volante de los Cetáceos.

Luego, el venezolano ingresó al campo de juego para reclamar al árbitro central Gabriel González y, mientras avanzaba, se encontró con Brian Oyola, a quien hizo caer con un golpe de su antebrazo izquierdo.

Farías pidió disculpas, pero, según su percepción, Ruiz pudo evitar impactarlo. “Él ha podido desacelerar y también cambiar de dirección. Y si yo atropello a alguien porque no me pudo detener, lo voy a abrazar y caigo con la persona, no voy a ponerle el antebrazo, el codo y la rodilla”, dijo sobre el caso.

Y acotó: “Cuando van parando la secuencia uno se da cuenta que me impacta con la rodilla, con el antebrazo, el codo y me lleva todo por delante. Yo no le pegué a nadie, yo no le pegué un puño a nadie, reaccioné ante que me atropellaron a mí”, dijo el estratega venezolano.

El club también esperará la sanción de la LigaPro, debido a que no quieren emitir un comentario que los haga quedar mal como institución.

“Cometió un error (César Farías), pero el club no se quiere aprovechar del momento para pedir una sanción amplia. Como institución no quedaríamos bien si hablamos mal del técnico de Aucas. Esto es competencia de la LigaPro, ellos tienen que realizar la sanción”, manifestó Marino Vélez.

El miércoles 14 de junio de 2023, la Comisión de Disciplina se reunió para analizar las incidencias de la fecha 14 del campeonato nacional, entre ellos el caso de Farías, pero hasta el cierre de esta edición todavía no había una determinación.