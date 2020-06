David Quiroz afirma que dejó el fútbol porque le pedían dinero para jugar

El exvolante ecuatoriano David Quiroz hizo una polémica declaración, al indicar que uno de los principales motivos por los que se retiró del fútbol, fue porque en algunos equipos le pedían dinero para jugar.

"Me retiré del fútbol porque los clubes que me querían (no especificó cuáles), me pedían que les dé dinero a los técnicos para jugar. Y comencé a estudiar para DT", reveló Quiroz, en una entrevista en radio Play FM de Guayaquil.

El 'Cholo', como conocían al talentoso volante, habló además sobre sus inicios en el fútbol, de quién aprendió a pegarle al balón, su paso por Emelec, Barcelona y selección nacional.

Quiroz aseguró que le debe mucho al exDT paraguayo, Ever Hugo Almeida, y al exjugador José Gavica, ya que gracias a ellos perfeccionó su remate.

"Ever Hugo Almaeida es un técnico que aprecio mucho, porque él perfeccionó mi pegada en los tiros libres (cuando estuvo en El Nacional entre 2001-2007) ... Además, en mis inicios en el fútbol no tenía tanta fuerza mi remate, pero si colocación. 'Pepín' Gavica me ayudó mucho en mi pegada".

Sobre su paso por Barcelona (2008), Quiroz aseguró que en lo personal cree que le fue bien, ya que tuvo una buena producción de goles, pero aseguró que los problemas dirigenciales de ese tiempo no le permitieron progresar al Ídolo.

"Hablando de números, mi mejor momento de mi carrera fue en Barcelona. Allí marqué 11 goles, 12 asistencias e hice goleador a Pablo Palacios (20 tantos) ... Ese año tuvimos un equipo de estrellas, pero hubo disputas entre dirigentes y no se nos cumplía económicamente".

En cuanto a sus recuerdos con Emelec (2009-2011), Quiroz aseguró que su paso por el club millonario fue bueno, sobre todo por el manejo dirigencia.

"Nassib Neme fue el mejor dirigente que tuve. Siempre cumplió en todo lo que prometió y tenemos una excelente relación fuera de lo deportivo".

Sobre su paso por la selección nacional, el exvolante afirmó que fue una de las etapas más importantes de su carrera, pero que se quedó con la frustración de no haber ido al Mundial de Alemania. "Fue muy triste no haber ido a Alemania. Estuve durante toda la eliminatoria, pero nunca supe por qué no me pusieron en la lista", finalizó.