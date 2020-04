La cuarentena: Eduardo 'Tanque' Hurtado debutó con cangrejos

Una mañana Eduardo Hurtado salió a comprar medicinas, bien protegido con mascarilla y guantes, y no pudo resistirse a la venta ambulante de cangrejos. Al final, el exseleccionado de Ecuador y exjugador de Barcelona y Emelec, terminó comprando un atado y regresó a casa, listo para preparar, por primera vez, un banquete con las delicias de este crustáceo.

La cuarentena por la pandemia del coronavirus sigue sacando a flote facetas en los deportistas muy poco habituales. Por ejemplo, en casa del Tanque la comida siempre la hizo su esposa, Celina; sin embargo él rondaba la cocina, aprendía de vista y preguntaba en qué podía ayudar.

“Soy buen estudiante. Uno no debe tener miedo de entrar a la cocina porque nunca sabe cuándo lo pueda necesitar. Y soy tan aplicado que viendo ya se cómo preparar todo”, contó el nacional en diálogo con EXPRESO.

Esmeraldeño ‘de cepa’, por ende buen fanático del cangrejo, Hurtado preparó en esta cuarentena el crustáceo. Lo lavó, luego mató a los animales, los hirvió y, finalmente, cocinó todo el acompañamiento del delicioso almuerzo. “Me salió hasta cocolón, ensalada y maduros fritos. Todo hice yo solo y creo que me quedó bien porque mi esposa y mi hija me felicitaron”, dijo orgulloso.

El Tanque también fue el encargado de recubrir la mesa del comedor con papel periódico, una vieja tradición que tiene como objetivo proteger la superficie. A través de un video difundido en sus redes sociales, se pudo ver a Hurtado entrando y saliendo de la cocina con platos, los cangrejos y con una cantidad de preparaciones que él hizo con sus propias manos. “Aunque confieso que mi esposa preparó la salsa”.

Celina y Priscila, esposa e hija del exfutbolista, degustaron con el platillo preparado por el exjugador de la Tri. Cortesía

Celina suele hacer una deliciosa pasta al pomodoro con carne molida y ese es el siguiente platillo que el exfutbolista pretende cocinar. “No quiero que mis dos princesas se aburran de hacer todo en casa. Quiero que vean que tienen un hombre presente que las adora y está dispuesto a aprender para hacerlas felices”, indicó convencido.

En confianza, anunció que próximamente despertará a sus “chicas” con la sorpresa de la rica pasta al pomodoro, pero esta vez hecha por él. “He visto tanto el proceso que ya sé cómo se cocina. Estoy listo para hacer ese platillo”, agregó.



Solo aprendí de vista, de rondar a mi esposa cuando ella está cocinando. Quiero que vean que en casa tienen un hombre para todo. Eduardo Hurtado, exseleccionado nacional

El Tanque comentó que cocinar es una de las tantas habilidades que ha adquirido en esta época de confinamiento. Y, más allá del drama sanitario que vive el país, el exfutbolista ha encontrado en esta crisis un excelente momento para compartir con Celina y con la hija de ambos, Priscila.

“En las mañanas, mi esposa y yo nos metemos al cuarto de mi hija para molestarla. Luego desayunamos juntos, también hacemos ejercicio juntos y preparamos la comida, todos metidos en la cocina”, añadió.

Priscila es maquilladora profesional, así que también ha dado unos pequeños cursos a su madre de cómo ponerse más guapa con los pinceles para la piel. “Se maquillan juntas, se hacen bromas. Hemos pasado muy bonito”, dijo Hurtado.

Él es el encargado de abastecer a la familia, yendo a comprar víveres y medicinas, aunque trata de salir de casa lo menos posible. “Nosotros vivimos en el norte de Guayaquil y no hemos visto tan de cerca el drama que viven otras personas aquí con el contagio, con los cadáveres en las veredas o en la búsqueda de los cuerpos de sus seres queridos. Pero es algo que está ocurriendo a metros de distancia y tenemos una sensación de terror. Es muy grave lo que está pasando y frustra que aún haya gente que no respete el toque de queda o que no se acoja a las medidas de seguridad”, indicó.