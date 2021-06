Cristian Martínez Borja se irá de Liga de Quito

Cristian Martínez Borja no continuará en Liga Deportiva Universitaria de Quito. Llegó una oferta por su transferencia y él quiere irse. Así lo reconoció el directivo Esteban Paz, este lunes 28 de junio de 2021.

"Lo más probable es que Cristian Martínez Borja deje Liga, un jugador excepcional, gran profesional. Hay una aceptación de Cristian por salir de Liga, estamos absolutamente agradecidos con él", dijo Paz en FB Radio.

Paz aclaró que es la única oferta que ha llegado al equipo, descartando otras salidas. Es más, dijo que no preferiría no transferir a Martínez Borja. "No quisiéramos que se vaya pero si el jugador quiere salir es lo mejor, agradecidos con él".

El entrenador Pablo Marini será el encargado de buscar el reemplazo. Además, analizará a toda la plantilla para determinar si es necesario hacer más cambios.

Liga de Quito tendrá la misión de pelear por el título nacional en la segunda etapa, pero además encarará la Copa Sudamericana.