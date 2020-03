Coronavirus: Microtenista ecuatoriano Emiliano Riofrío "abandonado" en España

Las horas pasan lentas en Sevilla, España, para Emiliano Riofrío, quien entrena desde noviembre del año pasado en el club Hispalis de esa ciudad. Cuenta que llegó con muchas expectativas y motivado por conseguir el roce internacional necesario para estar al nivel de los Juegos Olímpicos de Tokio, sin imaginar que en el camino iban a aplazar la cita y a padecer por el incumplimiento de la ayuda económica que le prometieron al salir de Ecuador, en medio de una pandemia y sin un seguro médico.

Campeón internacional y Sudamericano de tenis de mesa, el guayaquileño de 21 años fue incluido por sus méritos en el Plan de Alto Rendimiento que impulsa la Secretaría del Deporte en la categoría “Desarrollo”, donde sus beneficiarios reciben un incentivo económico mensual de $ 800, dinero que desde enero pasado no recibe, con el agravante de que el coronavirus se tomó el país europeo y que actualmente se encuentra confinado en un departamento sevillano, con una reserva de alimentos que cada vez es menor.

La noticia se viralizó a inicios de semana por un audio en el que la madre del deportista pide ayuda al Gobierno para reactivar el pago de la ayuda. “Hemos tocado varias veces la puerta de la Secretaría, pero la respuesta es la misma: no hay liquidez”, denunció.

Desde España, Riofrío habló para EXPRESO. Lleva más de dos semanas en cuarentena. Está bien, no presenta síntomas de la pandemia, pero vive en sobresalto por la propagación del virus. Hasta ayer, el país europeo registraba más de 56.000 contagios y la cifra de muertos superaba los 4.000.

“La situación acá es insostenible. El abastecimiento de productos es escaso, casi nulo, y lo que hay es costoso. Hoy más que nunca necesito del incentivo deportivo que recibía mensualmente, pero la respuesta es que no hay dinero. Me veo en la necesidad de hacer público esto porque he tocado varias veces la puerta de la Secretaría del Deporte. Incluso le llegaron a decir a mi mamá que yo estoy acá porque quiero”, denunció Emiliano.

Prev Next Necesidad. Las provisiones que aún le quedan en el aislamiento. Captura de video

Equipo. Emiliano integra la plantilla del club Hispalis de Sevilla. Cortesía

El microtenista explica que pudo vincularse al club Hispalis de Sevilla por contactos particulares. Reconoce que la institución le proporcionaba el hospedaje en la villa para deportistas y algunas cosas para su supervivencia. Sin embargo hace más de 15 días se detectaron sospechas de infectados en la residencia, por lo que tuvo que ser evacuado y mudarse a un departamento particular que ahora comparte con dos personas más y sin los $ 800 del Plan de Alto Rendimiento.

El 13 de marzo pasado, Riofrío junto a los también tricolores Alberto Miño y Nathaly Paredes, quienes juegan para clubes en Alemania, asistieron al último torneo oficial antes de que estallara la pandemia del coronavirus: el ITTF Challenge Open Gliwice de Polonia, que dos días antes de su culminación fue cancelado porque las fronteras empezaron a cerrarse ante la propagación del virus. A esa cita, los mesotenistas asistieron con el aval de la Federación Ecuatoriana de Tenis de Mesa.

“Siempre he estado compitiendo en representación de Ecuador y en busca de sumar puntos para el ranking que era una de las vías de clasificación a los Juegos Olímpicos; hoy finalmente están cancelados”, precisó el guayaquileño, quien dio a entender que Paredes también está sufriendo la misma falta de recursos que él.

“Hasta donde sé, Nathaly está en cuarentena en su club, donde vive, en Alemania, al igual que yo. Todos los días me escribe a preguntarme si han depositado porque también se está quedando sin dinero”, puntualizó.

Para agravar la situación, Riofrío asegura que hasta diciembre pasado tenía un seguro de salud internacional que lo pagaba la Federación con fondos de la Secretaría, pero el mismo ya caducó.

"Que la Secretaría me diga que estoy en España porque quiero es fuera de lugar porque soy de alto rendimiento y represento al país". Emiliano Riofrío,

microtenista ecuatoriano

Secretaría sin respuesta

Desde el lunes pasado EXPRESO le transmitió a la Secretaría del Deporte la queja formal del microtenista, pero hasta el cierre de edición no hubo un pronunciamiento al respecto. El 18 de marzo el Estado gestionó el regreso de varios deportistas que estaban concentrados fuera, entre ellos no estuvo Riofrío.