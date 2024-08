Copa Ecuador: Conoce si tu equipo continúa en el torneo

¿Está tu equipo en la Copa Ecuador? Bueno, eso es lo que se preguntan los hinchas, porque parece que este torneo tiene un premio mayor: una plaza en la Copa Libertadores. Hasta ahora, varios equipos de la Serie A han decidido dejar el torneo y preferir la comodidad de su sofá, viendo cómo se desarrolla la acción por televisión.

La eliminación más destacada fue la de Barcelona, que se ha convertido en la estrella de los bloopers del torneo. Los únicos que lograron evitar un papelón total fueron dos: Liga de Quito e Independiente. Estos equipos, en un épico espectáculo de nervios y penales, lograron superar a Orense y Olmedo. ¡Qué hazaña!

Gonzalo Valle (1) el arquero de Liga de Quito y una participación inolvidable en Copa Ecuador. cortesia

Actualmente, han clasificado 11 equipos, y necesitamos cinco más para completar los 16 que jugarán los octavos de final.

Entre las sorpresas, está el Santa Elena, el equipo de segunda categoría que dirige Luis "Chocolate" Medina. Ellos entrenan en Guayaquil y están tan ilusionados como un niño en una tienda de dulces. Ahora tendrán a Católica como rival. También tenemos a Cubiburo de la Serie B, que, en una sorprendente maniobra, dejó a Macará fuera de la competición.

El actual campeón es Independiente del Valle, que se coronó en 2022.

Independiente Jr eliminó a Barcelona de la Copa Ecuador. cortesia

Los partidos que faltan son:

Lunes 5 de agosto: Santo Domingo vs Orense. Martes 6 de agosto: Junior vs Delfín. Miércoles 7 de agosto: AV 25 vs Emelec. Martes 13 de agosto: Guayaquil City vs Cumbayá. Jueves 15 de agosto: La Cantera vs Técnico Universitario.

Y para los octavos de final, los enfrentamientos en partido único serán:

Deportivo Cuenca vs LDU. El Nacional vs Orense o Deportivo Santo Domingo. Independiente Juniors vs Mushuc Runa. Aucas vs Libertad. Independiente del Valle vs Cuniburo. Delfín o Junior FC vs Cumbayá o Guayaquil City. Emelec o AV 25 vs Técnico Universitario o La Cantera. Universidad Católica vs Deportivo Santa Elena.

