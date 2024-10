Chito Vera: "No ha sido mi mejor año"

El luchador ecuatoriano Marlon ‘Chito’ Vera se encuentra en Ecuador estos días, dejando de lado la presión de una próxima pelea, pensando sobre todo en su 2025 y consciente de que esta temporada no le ha dejado las mejores sensaciones, pero que su objetivo del título del peso gallo de la UFC sigue vigente.

Kiara Rodríguez hace realidad el sueño de tener una casa propia Leer más

El manabita asistió el martes 8 de octubre a un evento en Quito donde pudo coincidir con la medallista olímpica Neisi Dajomes y el exjugador de fútbol Antonio Valencia para hablar de su carrera y de los retos vividos para convertirse en uno de los peleadores más importantes de la UFC.

“Me siento contento de estar acá, recibiendo el cariño de mi gente, porque a veces estoy el año entero en campamento, trabajando, y como que te enfrascas mucho en eso. Así que siempre es bueno salir un poco para que tu mente y tu cuerpo descanse, y qué mejor que hacerlo en Ecuador; ver a mi familia, con la comida que me gusta”, expresó Chito.

Un mea culpa

Vera compartió en un conversatorio con la medallista olímpica Neisi Dajomes y el exjugador de fútbol Antonio Valencia. Franklin Jacome

El luchador, analítico, reconoció que este no ha sido su mejor año, tras la derrota en marzo por el título de su categoría, cuando cayó ante Sean O’Malley, en Miami. Luego, a inicios de agosto, volvió a perder en Abu Dabi ante el brasileño Deiveson Figueiredo, tras adjudicársele a su rival la victoria en tres asaltos por decisión unánime de los jueces.

Jorge Célico sobre la actualidad de la Tri: "Ecuador es más que Paraguay y Uruguay" Leer más

Cabe mencionar que la única vez que Vera había perdido dos peleas consecutivas fue en 2017 - 2018, cuando su carrera todavía no tenía tanta atención.

“Lo importante es que, al final del día, vas a tener momentos buenos, malos, o temporadas que no son lo que yo quiero, pero no es cuántas veces puedes ganar, sino cuántas te levantas. Y yo tengo una misión de ser campeón, y eso empieza con el trabajo de hoy”, evaluó.

(Le puede interesar: Ni escrituras, ni permiso: Chango y el por qué Mushuc Runa no juega en su estadio)

El luchador reconoce que la presión ahora es mayor, que su vida dio un giro a partir de la pelea frente a Frankie Edgar, en noviembre de 2021, cuando el KO con una patada a la cara que le dio el triunfo, ocasionó que mucha gente empezará a seguirlo y en Ecuador se volviera tan importante.

Desde entonces se encaminó hacia el título del peso gallo con triunfos ante Dominick Cruz y Pedro Munhoz, hasta disputarlo este año sin éxito.

Sabe que las expectativas de los ecuatorianos son altas, por lo que ha sentido la presión. Cuenta que las redes sociales prefirió no leerlas después de las derrotas, pues había muchos “expertos en lucha”. “Yo tengo incluso amigos, luchadores, que aún me dicen que porqué no lancé una patada, o tal movimiento. Entonces, imagínate si me pongo a responder a todos”, analiza.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ