Chelsea vs. Port Vale: alineaciones y dónde ver EN VIVO | Cuartos de final FA Cup

Los Blues, sin Enzo Fernández, enfrentan al colista de la League One con la obligación de evitar un fracaso histórico en casa

Los Blues son los favoritos a imponerse en el duelo copero ante Port Vale.

Los cuartos de final de la FA Cup nos presentan un duelo de contrastes absolutos en Stamford Bridge: Chelsea vs. Port Vale. Mientras los Blues buscan salvar una temporada irregular, el modesto equipo de League One (tercera división de Inglaterra) llega con la ilusión de dar el batacazo.

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El encuentro se disputará este sábado 4 de abril de 2026 en el mítico césped de Londres. Con el Chelsea como claro favorito, la presión recae sobre el equipo de Liam Rosenior, que no puede permitirse un error ante un rival que no tiene nada que perder.

Horario del Chelsea vs. Port Vale según tu ubicación:

Ecuador, Colombia y Perú: 11:15

Argentina, Chile y Uruguay: 13:15

México: 10:15

Liam Rosenior tiene la presión junto al Chelsea de superar al modesto Port Vale. Cortesía

¿Dónde ver Chelsea vs. Port Vale EN VIVO?

Para los aficionados en Sudamérica, la transmisión oficial estará disponible a través de la plataforma Disney+ Premium. En el Reino Unido, el cotejo será emitido por BBC One, asegurando cobertura total para este histórico enfrentamiento que define un cupo a las semifinales en Wembley.

Ambas escuadras presentarán novedades importantes en sus alineaciones. El Chelsea no contará con Enzo Fernández por decisión disciplinaria, mientras que Port Vale confía en su bloque defensivo para resistir las embestidas de las figuras Blues.

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Alineación CONFIRMADA de Chelsea

El estratega Liam Rosenior apuesta por una mezcla de juventud y jerarquía, destacando la presencia de Sánchez en el arco y un ataque liderado por el brasileño Joao Pedro.

Chelsea: Sánchez; Gusto, Fofana, Adarabioyo, Hato; Lavia, Andrey Santos; Estevao, Palmer, Neto; Delap.

Alineación CONFIRMADA de Port Vale

Jon Brady sabe que la clave estará en el orden táctico y la resistencia física. Port Vale saltará al campo con un sistema diseñado para cerrar espacios, confiando en que sus referentes logren capitalizar alguna contra aislada para silenciar a todo el estadio de Stamford Bridge.

Port Vale: Gauci; Gabriel, John, Humphreys, C. Hall, Gordon; Waine, Walters, Ojo, Garrity; Sherif.

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