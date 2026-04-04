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Jugadores de Emelec durante entrenamiento.@CSEmelec

Emelec vs Deportivo Cuenca hoy EN VIVO por la LigaPro: hora y dónde verlo gratis

Los Millonarios reciben a los Morlacos por la fecha 7 del torneo. Revisa dónde seguir el partido

Emelec recibirá a Deportivo Cuenca este sábado 4 de abril del 2026 por la fecha 7 de la LigaPro. Los Azules llegan con la necesidad de ganar tras perder contra Mushuc Runa la jornada pasada. Además, este será el primer duelo tras la mini pretemporada que realizaron en salinas durante la para del campeonato. 

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Para el Bombillo es importante una victoria para salir del fondo de la tabla de posiciones. También es una prueba ya que tendrá dos bajas importantes: la de Luis Fragozo, quien está con la selección ecuatoriana Sub 17, y la de Miller Bolaños, quien debe cumplir dos encuentros de suspensión.

¿A qué hora es el partido?

El duelo entre Azules y Morlacos será a las 19 en el estadio George Capwell de Guayaquil. Este cerrará la jornada de sábado en la LigaPro. 

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¿Por dónde ver el partido Emelec vs Deportivo Cuenca gratis?

Aunque todos los encuentros de la LigaPro se pueden ver solo por la app Zapping, si no estás suscrito igual podrás seguir en vivo este compromiso. Es que Teleamazonas lo transmitirá de manera gratuita en vivo por señal abierta para que todos puedan ver el enfrentamiento. 

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