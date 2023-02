Carlos Alcaraz, por la esencia del tenis

Tiene apenas 19 años, pero ya habla con la templanza de alguien que ha recorrido muchos años en la élite del tenis. Esta semana, con motivo del Argentina Open de Buenos Aires, el español Carlos Alcaraz visita Sudamérica y contó lo que le significó haber ascendido al #1 del mundo el año pasado.

Richard Carapaz se convierte en campeón nacional de ruta Leer más

Pese a que solo bajó 1 puesto, dice que seguirá dando “esos pequeños saltos” para ser “aún mejor”, puesto que los mejores “nunca se han estancado”.

“Pienso que puedo mejorarlo todo, a nivel tenis, a nivel físico y a nivel mental, y poco a poco con mi equipo iré dando esos pequeños saltos para ser aún mejor”, señaló el murciano en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, sede del Abierto.

Alcaraz reconoció que convertirse en el tenista más joven en alcanzar el # 1 del mundo, en septiembre del año pasado, lo cogió “un poquito de sorpresa”, puesto que fue un “sueño” que llegó “muy pronto”.

“Fue un año (2022) muy bueno. Conseguí mi objetivo muy rápido, prácticamente en solo un año, y me lo tomé lo más natural que he podido. Tengo claro que el tenis es lo que quiero hacer más allá de los resultados, y para conseguir el número 1 había que marcarse nuevos objetivos”, puntualizó.

Esos nuevos objetivos pasan por “seguir mejorando”, aseveró Alcaraz, quien recordó que otros grandes tenistas como Rafael Nadal, Roger Federer o Novak Djokovic ya “eran buenísimos” cuando eran jóvenes, pero eso no les impidió progresar todavía más en su juego.

El Valencia que cae a zona de descenso Leer más

Consultado por sus facultades como tenista, Alcaraz destacó el “coraje” con el que compite y su capacidad de “siempre ir para adelante” y “no tener miedo” en la pista.

“Creo que eso ha sido básico para conseguir lo que he conseguido. Obviamente, había ciertos jugadores a los que tenía más respeto, pero no mucho. Siempre he querido ganar, vencerlos, y creo que esa ambición es la que me ha hecho ser lo que soy ahora mismo”, manifestó.

En ese sentido, Alcaraz vive su reconocimiento nacional e internacional de forma “muy natural”, afirmando que sigue “haciendo vida normal”.

El actual número 2 del mundo es uno de los máximos protagonistas del Abierto de Argentina, competición que marcará su regreso a los terrenos de juego tras la lesión que sufrió en los primeros días del año y que postergó el inicio de su temporada 2023.