Carabalí, un ecuatoriano en el arco de Chile sub-23

Anecdótico. Mañana, sábado 18 de enero de 2020, se enfrentarán Ecuador y Chile, por la primera fecha del Preolímpico de Colombia. Y en las dos porterías estarán goleros nacidos en el Ecuador.

Moisés Ramírez, de 20 años, defenderá a la tricolor. Él es una de las herencias que dejó el año anterior el Sudamericano Sub-20 y el Mundial de Polonia. Mientras, al frente estará Omar Carabalí, quien nació en Guayaquil, pero se nacionalizó chileno.

"Elegí representar a Chile con mi familia. Es el país que me ha dado las oportunidades para crecer como jugador y persona. Chile tiene todo eso, y me llena de orgullo estar acá“, dijo Carabalí a El Mercurio de Chile.

Él reconoce que hay un poco de desventaja porque "les faltó preparación". Sin embargo, aclaró que "el objetivo es ganar a Ecuador y comenzar con el pie derecho. Todos estamos acá para clasificar a Chile a unos Juegos Olímpicos", añadió.

Para Carabalí, todo lo que se diga antes y durante el partido sobre su nacionalidad no significa una presión. Quiere ganarlo todo con Chile. “No me siento presionado. Todos los arqueros tenemos una gran responsabilidad, por que nos han tildado de que no estamos a la par de la Selección adulta o de Claudio Bravo. La responsabilidad y presión es para demostrar que estamos siguiendo bien los pasos”,concluyó.

- Alineaciones probables:

Ecuador: Moisés Ramírez; Antonhy Landazuri, Jackson Porozo, Gustavo Vallecilla y Luis Segovia; Alan Franco, José Cifuentes, John Sánchez y Jordy Alcívar; Alejandro Cabeza y Leonardo Campana. Seleccionador: Jorge Célico.

Chile: Ómar Carabali; Raimundo Rebolledo, Nicolás Ramírez, Nicolás Díaz y Sebastián Cabrera; Tomás Alarcón, Adrián Cuadra, Ángelo Araos e Iván Morales; Nicolás Guerra y Matías Cavalleri. Seleccionador: Bernardo Redín.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas, de Pereira.