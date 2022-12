Finalmente, Byron Castillo se decidió por la operación para terminar con una lesión en el tobillo izquierdo que le molesta desde el 12 de diciembre. La cirugía se realizó el miércoles 28 de diciembre en Guayaquil y se estima en dos meses el tiempo para que el jugador regrese a las canchas con el León mexicano.

La dolencia se presentó a los 30 minutos del juego amistoso de la Tricolor ante Irak, que fue el último compromiso del lateral derecho como parte del combinado nacional. Por una resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) no fue considerado por la selección para el Mundial en Catar.

Tras unos días de vacaciones se incorporó a los entrenamientos del cuadro azteca en los que mantenía la molestia en el tobillo. Por este motivo, junto al cuerpo técnico y los directivos del León empezaron a analizar la posibilidad de la operación.

El viernes 23 de diciembre, en el juego amistoso ante Juárez, ya no se vio al tricolor junto a sus compañeros. Aún así no salió ningún comunicado por parte del club. Castillo se suma al mexicano David Ramírez como los jugadores que no podrán comenzar la próxima temporada con la Fiera.

A la par de la recuperación, el tricolor está a la espera de la resolución completa del TAS para emprender acciones. “Tienen tres meses para hacerlo llegar y conocer, para así, poder llegar al Tribunal Federal Suizo y demandar la nulidad de lo que sea que se dicte en contra de Byron”, indicó Andrés Holguín, abogado del futbolista.