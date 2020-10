Barcelona va ganando 1-0 ante Técnico Universitario

Con anotación del lateral Byron Castillo al minuto 10, Barcelona le va ganando a Técnico Universitario en el estadio Bellavista de Ambato, al finalizar el primer tiempo.

Los ambateños empezaron a someter al equipo canario desde el primer minuto. Buscó el gol, pero el cuadro visitante se defendió con orden en la media cancha donde se paró Matías Oyola, Gabriel Marques y Jefferson Orejuela.

Pero fue Barcelona quien se puso adelante en el marcador. Damián Díaz pescó una pelota en la media cancha y la sirvió a Byron Castillo que se adelantó al defensa Tutalchá, dominó con el pecho y tras ingresar al área rival, sacó un balonazo. El arquero Walter Chávez sólo atinó a mirar la pelota mientras retornaba del fondo del arco.

Orlen Quintero intentó igualar la cuenta por dos ocasiones, pero sus remates se fueron desviados. Sobre el final, Tin Angulo tuvo oportunidad para anotar el 2-0, pero cuando ingresó al área, no logró dominar la pelota y permitió que la defensa logre sacarle la pelota. Ambos equipos van al descanso con el marcador a favor de los guayaquileños por 1-0, en la fecha 1 de la fase 2 del torneo Liga Pro.

DATOS DEL PARTIDO

TÉCNICO UNIVERSITARIO: W. Chávez, C. Romero, E. Guevara, R. Oñate , C. Tutalchá; S. Tapiero, J. Jiménez, E. Méndez, J. Muñoz; C. Mosquera, O. Quintero. DT: José Hernández.

BARCELONA: J. Burrai; B. Castillo, D. Aimar, W. Riveros, M. Pineida; G. Marques, J. Orejuela , M. Oyola, E. Martínez, D. Diaz; J. Angulo. DT: Fabián Bustos.

Árbitro: Marlos Vera