Matías Oyola es una persona tranquila, de perfil bajo. Pero cuando se ponía la camiseta de Barcelona, club al que defendió por 13 años, entre 2009 y 2021, se convertía en un jugador intenso, motivador y aguerrido, que hacía notar su presencia, recuerda Ismael Blanco, quien fue su compañero por dos temporadas (2014-2016).

“Con la camiseta de Barcelona era otra cosa, se transformaba. Desde el camerino, con la arenga, se notaba la intensidad que le metía para que todos podamos entrar bien y motivados para hacer un buen partido. Siempre tiró para adelante, tratando de ayudar a todos sus compañeros, siempre estaba positivo”, reveló Blanco a Diario EXPRESO.

Incluso, Oyola se encargaba de dar la bienvenida a los nuevos jugadores, sobre todo a los extranjeros, y les daba una pista de lo que significa jugar en el Ídolo. En 2014, antes de su incorporación a Barcelona, el Pony llamó a Blanco.

El recorrido de Matías Oyola en Ecuador. Teddy Cabrera

“Matías me ayudó desde antes de mi llegada. Yo hablé con él y me contó todo lo que significaba, toda la historia del club. La verdad es que eso me ayudó para adaptarme. Él ya llevaba mucho tiempo en el equipo y conocía muy bien el vestuario. Para el que viene de afuera, es bueno que alguien lo esté ayudando”.

En el estadio de los canarios, Oyola se convirtió en el líder del equipo, apoyando a sus compañeros en todos los aspectos, incluso en la parte económica. Por aquello, Blanco considera que será difícil que el Ídolo remplace a un jugador como el Pony. “Ser el capitán no es solo sacarse una foto, es trabajar para lo que necesita el compañero; es decir, también hablar con los directivos cuando se adeudan sueldos”.

Y acotó: “Tener un jugador que se ‘mate’ en la cancha por el equipo es fundamental. Yo como delantero jugaba tranquilo porque sabía que atrás lo tenía a él matándose por recuperar el balón. Será difícil que encuentren a un jugador como él. Así como solo hay un Messi, Oyola solo hay uno”, finalizó el otrora goleador del Ídolo.