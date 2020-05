Barcelona espera pronunciamiento del TAS sobre un posible resarcimiento económico

Para José Francisco Cevallos, el momento más duro que vivió como presidente de Barcelona fue aquella polémica eliminación de la Copa Libertadores 2019 tras la mala inscripción del jugador Sebastián Pérez.

El exarquero, en entrevista con el programa Futboleros, de Radio i99, reafirmó que se cometió una injusticia contra el Ídolo del Astillero y que la lucha por un resarcimiento económico no ha finalizado. Manuel Jacho, quien llevó el reclamo ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés) en 2019, conjuntamente con el también abogado Juan de Dios Crespo, están a cargo del caso y en las próximas horas pueden existir novedades:

“Ellos me informaron que puede haber un pronunciamiento, a fines de este mes, es decir la próxima semana, sobre lo más duro que nos ha tocado vivir por una negligencia de una persona de la FEF. Realizamos toda la documentación en el tiempo previsto, según el reglamento, por eso, el presidente de la FEF, Francisco Egas, asumió la responsabilidad, todos esos temas los presentamos en la federación y esperamos un resarcimiento económico y sobretodo la razón: que cumplimos nosotros como club en todo el proceso de documentos entregados ante el ente rector del fútbol ecuatoriano”.

Cevallos también evitó hablar sobre lo hecho hasta ahora por Carlos Alfaro Moreno, su sucesor en la presidencia del club y su ex vicepresidente (2015-2018): “Yo no voy a opinar sobre él (Alfaro Moreno), lo dejaré que trabaje y haga lo mejor, me interesa que la institución siempre esté bien, y esperemos que el club le vaya bien, esperando que como socio, en su debido momento, como nosotros hicimos, se rindan los descargos pertinentes en las asambleas”.

Carlos Alfaro Moreno, ex vicepresidente de Barcelona y actual principal del club torero.

Sobre el momento en que se rompió la relación entre ambos, ‘Pepe Pancho’ manifestó: “Hay que preguntarle a él, nosotros nunca le hicimos daño a nadie, siempre estuvimos de frente, fuimos frontales, eso nos enseñó la vida y el fútbol: cualquier inconveniente lo resolvíamos en el camerino, mirándonos a los ojos, siempre en beneficio de la institución”.

Asimismo, reveló por qué nunca se pudo concretar el traspaso de su hijo, José Francisco Cevallos Enríquez, al Barcelona: “estaba el tema del camerino, de todas maneras, no va a dejar de ser el hijo del presidente entonces eso no puede calar de buena manera, no se puede hablar con tranquilidad, sabiendo que está el hijo del presidente, todo eso lo analizamos y por eso él decidió esa posibilidad de jugar en el fútbol europeo (Bélgica y luego Portugal)”.

Contó que luego Cevallos Jr. recibió una propuesta de Nassib Neme, presidente de Emelec y que como padre no tuvo ningún reparo cuando se le consultó. “Yo le manifesté que si él se siente cómodo, tranquilo, motivado, bienvenido sea, Emelec es una gran institución con una gran hinchada, y que lo iban a respaldar como lo están haciendo ahora”.

El también ex ministro del Deporte y Gobernador del Guayas, actualmente se desempeña como comentarista deportivo y dio a conocer que actualmente está dedicado a pasar más tiempo con su familia. Manifestó que no lo han vuelto a llamar para ocupar un cargo público y también considera que ahora no es el momento para ello. “Tengo responsabilidades personales y particulares que las había descuidado y les estoy dando mucha atención al caso”, finalizó.