Barcelona y Emelec: Líderes en Sudamérica

Barcelona y Emelec aterrizaron en grupos complejos, tanto en Copa Libertadores como Sudamericana, respectivamente. No eran favoritos, pero hoy son líderes de su clasificación con puntaje perfecto y goleando en el último encuentro que disputaron.

Los dos clubes del Astillero viven algo inédito en estas horas. Ambos compiten en simultáneo -en competiciones diferentes-, tienen que sobrevivir a una fase de grupos y es la primera vez en la historia, son líderes al mismo tiempo con puntaje perfecto.

Además, son los clubes -hasta el cierre de esta edición- que más puntos han conseguido en sus torneos. Barcelona suma seis puntos y más seis de gol diferencia, mismo registro que tiene el vigente campeón del torneo, Palmeiras.

Mientras que Emelec hace lo propio en Sudamericana, siendo junto a Independiente de Argentina los que mejores números tiene: seis puntos y más cuatro.

Azules y amarillos han compartido Copa Libertadores en estos años: 1967, 1971, 1990, 1994, 2003, 2013, 2015, 2017 y 2019. Y en ninguna de esas ediciones, lograron un arranque igual de contundente como lo que viven en esta temporada. Si bien cursan dos torneos diferentes, este es el primer año en que la Copa Sudamericana presenta un nuevo formato, que fundamenta este símil.

La semana que viene LigaPro enfrentará a estos dos clubes en racha, pero antes, Barcelona deberá cruzarse contra Boca Juniors y, Emelec, contra Deportes Tolima.

Revierte el favoritismo en su grupo

Carlos Garcés volvió a anotar con Barcelona, lleva dos goles en Copa Libertadores. EFE

Luego de la victoria de Boca Juniors contra Santos en Argentina, Barcelona tenía la oportunidad dorada de marcar territorio con firmeza en su grupo en Copa Libertadores. Y así fue.

La goleada 4-0 contra The Strongest de Bolivia reafirmó su postura en el torneo continental, dejando en claro que lo sucedido en Brasil no era casualidad. Los amarillos no eran candidatos en el sorteo, pero en la cancha ha sido contundente y podrá ser líder absoluto en la siguiente jornada, cuando reciben el próximo martes a Boca, en el Monumental.

Pero Fabián Bustos, entrenador del Ídolo, reconoció que a pesar del marcador holgado fue un triunfo que buscaron todo el duelo.

“El primer tiempo no estuvimos tan finos, pero dominamos el juego y pusimos mucha gente en ataque, en el segundo tiempo les dije que debíamos seguir así porque siempre es bueno que el equipo cree situaciones y domine al rival, también que los delanteros conviertan. El resultado fue muy bueno, estamos felices”, dijo Bustos.

Uno de los futbolistas que vienen recuperándose futbolísticamente es Emanuel Martínez, quien reconoció que no comenzó el 2021 como deseaba, pero ante los bolivianos fue uno de los puntales claves para los canarios y explicó cómo manejarán la carga copera.

“El objetivo en la Copa es ir partido a partido, pero sin descuidar el torneo local. Vamos por buen camino, el plantel está muy comprometido. Son tres puntos importantísimos, teníamos que hacer valer la victoria en Brasil, pero debemos estar tranquilos, todos los partidos de Copa son difíciles”, explicó.

Así como la evolución de Martínez es evidente, los amarillos presumen del gran momento en Javier Burrai, quien no ha recibido goles en el torneo, de la pareja de central, de Nixon Molina, Damián Díaz y que sus goleadores, Mastriani y Garcés, están anotando. El próximo invitado: Boca Juniors.

Una goleada que ratifica el gran presente

Zapata marcó un golazo en la victoria contra el Bragantino de Brasil. Cortesía

Emelec selló una boleta con el 3-0 que tanto le agrada a su afición en el día de su aniversario 92. Un regalo que la parcialidad millonaria abraza por el gran presente que atraviesa el cuadro millonario.

No solo es líder en la LigaPro, también se ha hecho con el primer puesto en el Grupo G de la Copa Sudamericana derrotando a fecha seguida a los dos clubes más competitivos en su clasificación.

Sebastián Rodríguez, capitán del cuadro eléctrico, analizó la victoria contra Bragantino y dejó claro que la paciencia fue vital para este triunfo.

“Las cualidades del equipo fueron aguantar y tener paciencia, sabiendo que el rival también juega, sobre todo los equipos brasileños que juegan bien a la pelota y es normal que ellos tengan ese avance y protagonismo. Pero en el segundo tiempo era nuestro momento para ser los protagonistas y llevarnos el resultado”, dijo el charrúa.

Los azules lograron el triple efecto de la victoria: liderando en el grupo, festejó redondo por su cumpleaños y sostiene el invicto contra cuadros brasileños en la Copa Sudamericana. Bragantino se unió a Goiás, Avaí, Sao Paulo y Botafogo como los cariocas que cayeron en la Caldera de Guayaquil.

Otro dato clave en el presente azul es el nuevo sistema táctico que ha resultado preciso para los millonarios, que en cuatro partidos que lo presentó, sacó todos los puntos posibles.

Rescalvo resalta este aspecto, pero pondera aún más la identidad del equipo.

“Este equipo está cómodo con este sistema, se siente seguro, e interpretan bien el juego ofensivo con calidad que cuando se juntan genera desequilibrios. Ha sido capaz de ganarle a rivales con estructuras diferentes pero nunca perdiendo nuestra identidad e idea de juego. Salga quien salga, sea cual sea el sistema, el equipo mantiene siempre la misma idea”, dijo el DT.

Emelec defenderá la cima del grupo el próximo miércoles cuando visite Colombia para medir al Deportes Tolima.