Haciendo honor a su apelativo, Jonathan ‘Loco’ Álvez aseguró que este viernes 1 de mayo dejará la cuarentena por un momento, para visitar a su compañero de equipo, Damián Díaz, quien estará de cumpleaños.

En un conversatorio con los socios canarios, en el que participaron Álvez, Díaz, Cristian Colman y el jefe de prensa del Ídolo, Luigi Macchiavello, el ‘Loco’ comentó –en broma- que saldrá de su casa para celebrar el onomástico del Kitu.

“No me importa si me para la policía o me llevan preso, ya le voy a ir a comer un pedazo de carne, ya va a ver”, dijo el uruguayo, desatando la risa de sus compañeros.

En la divertida charla, el ariete charrúa recordó que uno de los momentos más felices que ha vivido con el Ídolo, se dio cuando alcanzaron el título nacional en 2016.

"Mi primer título con Barcelona me marcó mucho, por eso me tatué el escudo del club, para llevarlo con mucho cariño".

Álvez también mencionó que haber marcado en la goleada de 5-0, que le propinó el Ídolo a Emelec (mayo 2016) y los que pudo realizar en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2017, también ocupan un lugar especial en su memoria.

“Mi gol favorito con Barcelona es el del 5-0 a Emelec, porque goleamos al eterno rival y eso queda en la historia. También el de Santos en Brasil, porque nos metía en semifinales de Copa contra un gran rival", finalizó el delantero uruguayo.

La plantilla canaria, al igual que los demás clubes del fútbol ecuatoriano, se encuentra paralizada de todas sus actividades en cancha, desde el pasado 15 de marzo, debido a la pandemia del coronavirus.