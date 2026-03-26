Alineación de Ecuador vs Marruecos: Así formaría la Tricolor para el partido amistoso

El técnico Sebastián Beccacece tendría definido el once para el primer duelo comprobatorio en Europa previo al Mundial 2026

Moisés Caicedo se alista para el duelo entre Ecuador y Marruecos.

La selección de Ecuador inicia este viernes 27 de marzo su última gira de comprobación antes de la cita mundialista de 2026. Con el Metropolitano de Madrid como escenario, el combinado dirigido por Sebastián Beccacece se enfrenta a Marruecos (15:15 hora de Ecuador) en un duelo que promete máxima intensidad táctica y física.

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El estratega argentino, que cuenta con una nómina extendida de 34 convocados, busca consolidar el bloque que debutará en la fase de grupos del Mundial ante Costa de Marfil, Curazao y Alemania. Sin embargo, el examen de este viernes no es menor: los marroquíes llegan como vigentes campeones de África y con el prestigio de haber sido semifinalistas en la última Copa del Mundo.

El planteamiento de Sebastián Beccacece con la Tri

A pesar de las dudas por molestias físicas en el campamento tricolor, el once inicial empieza a tomar forma con una mezcla de jerarquía y experimentación en las bandas:

Cerrojo en el arco: Hernán Galíndez se mantiene como el guardián indiscutible bajo los tres palos.

Defensa polivalente: La zaga central estaría compuesta por la solvencia de Willian Pacho y la juventud de Joel Ordóñez. La sorpresa recae en los laterales: Piero Hincapié se desplazaría a la izquierda, mientras que Alan Franco ocuparía el carril derecho.

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La sala de máquinas: El equilibrio estará a cargo de Moisés Caicedo y Pedro Vite. Por los costados, John Yeboah es fijo por derecha, mientras que la baja por lesión de Nilson Angulo abre una vacante en la izquierda que se disputan Pervis Estupiñán y Alan Minda.

Poder ofensivo: En punta, la apuesta sería el desequilibrio de Gonzalo Plata acompañando al histórico Enner Valencia.

Marruecos llega con todas sus figuras, lo que obligará a la Tri a extremar precauciones en las bandas, donde Achraf Hakimi (PSG) y Noussair Mazraoui (Manchester United) son dagas constantes. Además, el control de Brahim Díaz en el centro y el olfato de Hakim Ziyech pondrán a prueba la madurez del sistema defensivo de Beccacece.

Alineación posible de Ecuador para enfrentar a Marruecos

Hernán Galíndez; Alan Franco, Willian Pacho, Joel Ordóñez, Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Pedro Vite, John Yeboah, Alan Minda (Pervis Estupiñán); Gonzalo Plata y Enner Valencia.

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