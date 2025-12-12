Expreso
Este viernes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Directv: Agenda deportiva para el viernes 12 de diciembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este viernes 12 de diciembre

Para este viernes 12 de diciembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

Agenda deportiva para el viernes 12 de diciembre

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
viernes 12 15:00 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports - Fecha 16 Real Sociedad vs. Girona ESPN 621 1621
viernes 12 14:45 hs. FÚTBOL Serie A - Fecha 15 Lecce vs. Pisa ESPN 4 NO 1624
viernes 12 14:30 hs. FÚTBOL Bundesliga - Fecha 14 Unión Berlín vs. RB Leipzig ESPN 5 625 1625
viernes 12 14:30 hs. FÚTBOL LaLiga Hypermotion - Fecha 18 Cultural Leonesa vs. Huesca DSPORTS 616 1616
viernes 12 13:30 hs. BÁSQUET Euroliga - Temporada Regular Mocano vs. Fenerbahce DSPORTS + 613 1613
viernes 12 17:10 hs. BÁSQUET Basketball Champions League Americas - Fase de Grupos UDEC vs. Sesi Franca DSPORTS 2 612 1612
viernes 12 19:40 hs. BÁSQUET Basketball Champions League Americas - Fase de Grupos Aguada vs. Minas DSPORTS 2 612 1612
viernes 12 19:00 hs. BÉISBOL Liga Profesional de Béisbol Colombiano Tigres de Cartagena vs. Leones BBC ESPN 5 625 1625
viernes 12 19:00 hs. BOXEO Boxeo Erik Miloc vs. Nahuel Gonzalo Garcia ESPN 2 622 1622
viernes 12 07:30 hs. MMA One Championship One Friday Fight 137 DSPORTS FIGHT 615 1615
viernes 12 11:30 hs. HANDBALL Mundial de Handball Femenino - Semifinal 1 Francia vs. Alemania DSPORTS 2 612 1612
viernes 12 14:30 hs. HANDBALL Mundial de Handball Femenino - Semifinal 2 Países Bajos vs. Noruega DSPORTS 2 612 1612
viernes 12 11:30 hs. SALTOS ECUESTRES Jump Saudi - Día 3 Riyadh DSPORTS + 613 1613
viernes 12 10:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
viernes 12 12:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
viernes 12 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
viernes 12 15:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 610 1610
viernes 12 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
viernes 12 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
viernes 12 19:00 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
viernes 12 20:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
