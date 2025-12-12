Directv: Agenda deportiva para el viernes 12 de diciembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este viernes 12 de diciembre
Para este viernes 12 de diciembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
Agenda deportiva para el viernes 12 de diciembre
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|viernes 12
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 16
|Real Sociedad
|vs.
|Girona
|ESPN
|621
|1621
|viernes 12
|✓
|14:45 hs.
|FÚTBOL
|Serie A - Fecha 15
|Lecce
|vs.
|Pisa
|ESPN 4
|NO
|1624
|viernes 12
|✓
|14:30 hs.
|FÚTBOL
|Bundesliga - Fecha 14
|Unión Berlín
|vs.
|RB Leipzig
|ESPN 5
|625
|1625
|viernes 12
|✓
|14:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga Hypermotion - Fecha 18
|Cultural Leonesa
|vs.
|Huesca
|DSPORTS
|616
|1616
|viernes 12
|✓
|13:30 hs.
|BÁSQUET
|Euroliga - Temporada Regular
|Mocano
|vs.
|Fenerbahce
|DSPORTS +
|613
|1613
|viernes 12
|✓
|17:10 hs.
|BÁSQUET
|Basketball Champions League Americas - Fase de Grupos
|UDEC
|vs.
|Sesi Franca
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 12
|✓
|19:40 hs.
|BÁSQUET
|Basketball Champions League Americas - Fase de Grupos
|Aguada
|vs.
|Minas
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 12
|✓
|19:00 hs.
|BÉISBOL
|Liga Profesional de Béisbol Colombiano
|Tigres de Cartagena
|vs.
|Leones BBC
|ESPN 5
|625
|1625
|viernes 12
|✓
|19:00 hs.
|BOXEO
|Boxeo
|Erik Miloc
|vs.
|Nahuel Gonzalo Garcia
|ESPN 2
|622
|1622
|viernes 12
|✓
|07:30 hs.
|MMA
|One Championship
|One Friday Fight 137
|DSPORTS FIGHT
|615
|1615
|viernes 12
|✓
|11:30 hs.
|HANDBALL
|Mundial de Handball Femenino - Semifinal 1
|Francia
|vs.
|Alemania
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 12
|✓
|14:30 hs.
|HANDBALL
|Mundial de Handball Femenino - Semifinal 2
|Países Bajos
|vs.
|Noruega
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 12
|✓
|11:30 hs.
|SALTOS ECUESTRES
|Jump Saudi - Día 3
|Riyadh
|DSPORTS +
|613
|1613
|viernes 12
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 12
|✓
|12:00 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 12
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 12
|✓
|15:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 12
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 12
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 12
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 12
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610