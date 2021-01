Adrián Gabbarini: Gracias de todo corazón Ecuador

El arquero Adrián Gabbarini mostró su alegría por la carta de nacionalización que obtuvo el viernes 22 de enero de 2021. “Recibí la hermosa noticia de parte del Presidente de Ecuador que aceptó mi petición de poder tener la nacionalidad ecuatoriana”, comenzó el portero en sus cuentas de redes sociales.

“Mucho antes de esto, el respeto y la generosidad que me demuestra la gente en la calle me hacía sentir un ecuatoriano más, desde el primer momento que llegué al país supe que no sería un paso más en mi carrera, sino que sería el paso en mi vida”, continuó Gabbarini, quien llegó a Liga de Quito en 2018.

En la carta, él explica que junto a su esposa decidieron que su hija Oriana Luján naciera en la capital ecuatoriana “y así unir sentimentalmente los lazos con este gran país que me abrió las puertas”.

Y tras agradecer a los albos por hacerle sentir de la familia, se despidió con un “gracias, gracias de todo corazón Ecuador”.

Su nacionalización tiene una influencia directa en el cuadro albo. Liberó un cupo de extranjero para la nueva temporada de LigaPro.

Hasta el momento, el plantel azucena tiene a cinco foráneos confirmados: Lucas Villarruel (argentino), Matías Zunino (uruguayo), Cristian Martínez Borja (colombiano), Ezequiel Piovi (argentino) y Luis Amarilla (paraguayo).

En la pretemporada también está trabajando el defensa central uruguayo, Carlos Rodríguez. Él tiene contrato con los albos, pero su situación se definirá en los próximos días.

El entrenador Pablo Repetto no lo tiene como una de las principales opciones para el centro de la zaga. Además, en ese puesto están Franklin Guerra, Luis Caicedo, Andersson Ordóñez y Moisés Caicedo. De paso, el mismo estratega confesó que quiere darle minutos a uno de los jóvenes valores del equipo: Edilson Cabeza.

Cabe anotar que Rodríguez ya fue prestado el año anterior para liberar su cupo y permitir la llegada de Piovi. De todas maneras, Repetto lo advirtió. “Con Paco (Rodríguez) no quiero cerrarme a que no pueda continuar, pero debemos evaluar nuestras necesidades y veremos si queda algún cupo disponible”, señaló.

Durante esta semana el técnico observará a toda la plantilla y determinará si es necesario contratar un extranjero en la mitad de la cancha o en la delantera. Solo en ese caso se buscará una salida para Rodríguez.

Cabe anotar, que durante este tiempo el plantel azucena ha perdido más jugadores de los que ha contratado. Dejaron el plantel: Júnior Sornoza, Davinson Jama, William Ocles, Édison Vega, Rodrigo Aguirre y Marcos Caicedo. Y solo llegó Djorkaeff Reasco, quien volvió del fútbol mexicano.

Además, el volante Andrés Chicaiza no será considerado para esta campaña, por lo que está buscando equipo. Deportivo Cuenca es el más interesado en su ficha.