Estafa en WhatsApp: Cuidado, Amazon no está celebrando su 30 aniversario con regalos

Una nueva campaña de phishing nos acecha. Varios usuarios ecuatorianos de WhatsApp están recibiendo un mensaje engañoso en el que dan supuestos regalos por la “celebración del 30 aniversario de Amazon”. Mucho cuidado si lo recibes, es una estafa.

¿Qué busca? Que los usuarios brinden sus datos personales e instalen una app desconocida con la esperanza de recibir un regalo de la compañía.

El mensaje cuenta con un enlace que, al entrar en él y descargar lo que pide, puede instalar un malware en tu móvil y robar tus datos personales.

SEÑALES DE APUNTAN A UNA ESTAFA

Para empezar, Amazon fue fundada en 1994, por lo que su 30 aniversario no será hasta 2024.

La segunda señal de alarma es que el enlace no guía a la página de Amazon. La URL que aparece anexionada al mensaje no es la oficial de Amazon porque, para serlo, en el enlace debería poner ‘amazon.com’ y no ‘amazon.top’, como aparece ante los usuarios del país.

La URL guía a una ruleta que “definirá tu suerte”. Evidentemente “ganarás”. Luego de anunciar tu premio, la página pide que compartas la campaña con cinco grupos o 20 amigos en WhatsApp.

Más peligroso aún es el paso final, que te pide instalar una app. En definitiva, cuidado con la cadena de WhatsApp que promete un "regalo de celebración": todas las señales apuntan a que se trata de un caso de phishing que sólo quiere tus datos e instalar una aplicación en tu dispositivo.

Como en otras campañas de estafas en línea, usualmente estas apps se encargan de cargar tu celular con publicidad invasiva para ganar dinero.

Y es que esta no es la primera vez que los ciberdelincuentes utilizan WhatsApp para difundir campañas de phishing. Hace un mes la marca Adidas alertó sobre una promoción falsa que también circulaba en WhatsApp, tal como publicó EXPRESO. Por ello, antes de entrar a cualquier enlace que te envíen, lo más idóneo es informarse y no meterse de primeras en ella ni seguir los pasos que te mandan.