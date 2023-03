La tecnología ya forma parte de nuestra vida. Somos dependientes de ella para casi todo. Incluso, para viajar contamos con diferentes accesorios que nos ayudan a ahorrar dinero. Pero también nos permiten sacar el mejor provecho a esta experiencia. La buena noticia es que puedes escoger el que mejor se ajuste a tus necesidades, de acuerdo al tipo de viaje que tengas en mente. ¿Te apetece saber más sobre este tema? Entonces, sigue leyendo.

Enchufe universal y batería portátil

A la hora de viajar debemos tener presente que no todo es igual en todos los países. Esto no solo lo podemos notar en el idioma, sino también en el sistema de enchufes o toma de corriente. Así que antes de viajar asegúrate de llevar un enchufe universal, y si este cuenta con un puerto de carga USB mucho mejor. Esto te permitirá cargar dos dispositivos al mismo tiempo. No obstante, no siempre vamos a encontrar lugares donde acceder a una toma de corriente. Por este motivo, es conveniente llevar una batería portátil.

Trípode y estabilizador

Viajar no tendría sentido si no pudiéramos mostrar nuestras experiencias a otras personas. Incluso, también está en nuestro ánimo dejar constancia de ellas para la posteridad. Para ello, hoy disponemos de modernas cámaras fotográficas y hasta de móviles con excelentes resoluciones capaces de captar esos momentos. Pero cuando viajamos solos, ¿quién toma la foto? Además, los vídeos pueden perder calidad debido al movimiento. Gracias a los trípodes para cámaras o los estabilizadores para móviles esto ya no es un problema. Dichos accesorios te permiten inmortalizar esos momentos con imágenes de gran calidad si requerir ayuda de terceros. Para fotos y vídeos con calidad profesional, te recomendamos el DJI Osmo Mobile 3 y el Hohem Gimbal.

IPad y consola portátil de videojuegos

Pero ningún viaje es 100 % diversión. Muchas veces debemos esperar largas horas en los aeropuertos o, peor aún, en un atasco entre un destino y otro. Afortunadamente, existen accesorios como los iPads y las consolas portátiles de videojuegos. Son muy útiles para cambiar esos ratos aburridos por momentos de diversión. Tú decides si leer un libro o explorar los distintos juegos online que ofrece un casino en línea español. También puedes ver películas a través de portales como Netflix y HBO Max. Y si esto no te parece suficiente, puedes mejorar las fotos de tu viaje con diferentes apps y archivarlas para la posteridad.

Scrubba wash bag y trakDot

Viajar ligero de equipaje supone un problema a la hora de cambiarse de ropa. Y es que no siempre resulta fácil ni económico lavar nuestras prendas de vestir. Gracias al scrubba wash bag, esto ya no es un problema. Este accesorio es un pequeño lavarropas que puedes llevar en tu mochila. Por otra parte, si eres de los que se preocupa por el equipaje, debes llevar un trakDot. Este dispositivo te permitirá hacer constante monitoreo de tu maleta mediante tu móvil. Es ideal para viajes internacionales. El primero lo puedes adquirir desde 27,21 €, mientras el precio del trakDot parte de 18,74 €.

Conclusión

Sin duda, estos accesorios te serán de gran utilidad a la hora de viajar. Pero todavía hay otros que debes llevar, como la pulsera cargador, la estación de carga y el palo selfie.