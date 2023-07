En estos tiempos en los que la incertidumbre y el desempleo empujan la necesidad de buscar dinero, tal vez se ha encontrado con un amigo o familiar que le pide prestado una suma un poco elevada. Es posible que, de aceptar, la deuda termine con la buena relación entre ambos.

Si bien es cierto que, como afirma el economista y rector del Tecnológico Argos Jorge Calderón, deber dinero no es malo, el inconveniente aparece al momento de escoger con quién se endeuda. Si recurre a un pariente en vez de una casa bancaria, caería en el error de pensar que se puede demorar en los pagos o que no le cobrará nada.

Es ahí cuando las discusiones tienden a salir a la luz y comienzan las enemistades. Uno de los principales errores que recalca el economista Calderón es el exceso de confianza seguido de la falta de acuerdos. Lo recomendable es evitar el préstamo, pero si de todas formas desea ayudar lo mejor es asentar primero algunos parámetros.

A veces lo mejor es involucrar procedimientos legales como notarizar el acuerdo. Freepik

Recomendaciones

Hágalo oficial: Conversen y lleguen a un acuerdo por escrito. Establezcan el monto, quién se hace responsable y el límite de tiempo para pagar. Formas de pago: Ofrézcale distintas maneras para saldar su deuda. Brindarle opciones es una gran ayuda, sin descuidarse de su cumplimiento. Una vía de ayuda: En caso de que el deudor no pueda cumplir con los anteriores parámetros, también deje por escrito una salida, como por ejemplo empeñar algún bien. No a terceros: Es común que alguien cercano a usted quiera entrometerse en este acuerdo. Lo ideal es no dejarle, porque de esta forma creará roces en la relación.

Un tip

Si siente que el documento por escrito no es suficiente, usted puede llevarlo a una notaría y oficializarlo. De esta forma, un tercero está en conocimiento de la deuda.

Cuando ya es tarde

En el caso de que el deudor no esté cumpliendo con lo acordado y no quiera hacerse responsable, el abogado Víctor Sicouret aconseja que la vía principal para un incumplimiento de este acuerdo es presentar una demanda civil. Esto, siempre y cuando usted tenga pruebas como el contrato o un pagaré. Si no es así, es probable que el proceso sea engorroso y no dé resultados.