5 formas de multiplicar el dinero

Ahorrar a veces no es la mejor opción si está buscando tener más dinero.

Tener un dinerito extra no le hace daño a nadie. Sin embargo, en ocasiones, por miedo, no se da un paso adelante para incrementar lo que se gana mes a mes por su trabajo. Aunque ahorrar es una de las opciones más recomendadas, no siempre es la más aplicada, puesto que muchos la encuentran tediosa (o es inviable). Varios especialistas en finanzas recomiendan que el dinero se ponga a trabajar.

Maneja tu dinero con inteligencia financiera Leer más

Es una realidad que las inversiones son un tema confuso y por eso se las suele evitar, pero hay opciones más amigables que las bolsas de valores.

La economista Gabriela Burga comparte algunas ideas para generar más ceros a la derecha en su cuenta en cuestión de meses.

Estas son alguna de las ideas que te ayudan a mantener esa cuenta de ahorros en crecimiento. freepik

RECOMENDACIONES